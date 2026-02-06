चाकूबाजी में युवक की मौत के बाद बवाल, मोर्चरी के बाहर धरना, परिवार ने की ये मांग
परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं.
Published : February 6, 2026 at 2:50 PM IST
उदयपुर: शहर के हिरण मगरी थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के अज्ञात बदमाशों द्वारा एक युवक पर चाकू से हमला किए जाने के बाद घायल युवक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. युवक की मौत के दूसरे दिन भी गुरुवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर आदिवासी समाज का धरना जारी रहा.
धरनास्थल पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंचे. इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. मृतक प्रेम गमेती की पत्नी ने कहा कि हमले के बाद जब घायल को एमबी अस्पताल लाया गया, तो सिर्फ मामूली मरहम-पट्टी कर दी गई और पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने भेज दिया गया. रिपोर्ट दर्ज कराने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया और लौटते समय रास्ते में ही उनके पति की मौत हो गई. पत्नी का कहना है कि यदि समय पर सही इलाज मिलता और पुलिस रिपोर्ट के लिए दबाव नहीं डाला जाता, तो शायद उनके पति की जान बच सकती थी. उन्होंने मांग की कि लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
पढ़ें: दिवाली पर खुशियों के बीच मातम, बूंदी में पटाखा विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, लोगों में आक्रोश
इधर परिजनों और समाजजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग रखी है. धरने को देखते हुए मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि चाकूबाजी करने वाले आरोपियों को नामजद कर लिया गया है. उनकी गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. वहीं एमबी अस्पताल अधीक्षक आरएल सुमन ने कहा कि परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एक जांच कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी सभी पक्षों के बयान लेकर रिपोर्ट सौंपेगी और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.