खेत में बकरी जाने से हुआ बवाल: दो पक्षों के 40 से ज्यादा लोग हुए आमने-सामने, करीब 6 लोग घायल

खेत में बकरी जाने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से वार किए.

Scene of a fight between two groups
दो पक्षों में मारपीट का दृश्य (courtesy - social media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरखाना गांव में मंगलवार को दो पक्षों का विवाद मारपीट में बदल गया. इस घटना में करीब 6 लोग घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझ कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दी गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें कई लोग लाठी-डंडों से वार करते नजर आ रहे हैं.

सदर थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश कर मामले को शांत कराया गया. घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया. दोनों पक्षों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामले में जांच की जाएगी.

ऐसे एक-दूसरे की तरफ लट्ठ लेकर दौड़े लोग, देखें वीडियो (courtesy - social media)

घटना में घायल हुए सरपु ने बताया कि चिरखाना गांव में उनकी बकरी पास ही एक खेत में चली गई. इस बात को लेकर दूसरे पक्ष ने विवाद कर दिया. देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. घटना के दौरान 40 से 50 लोग आमने-सामने हो गए. उन्होंने बताया कि इस घटना में उनके कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. उन्होंने बताया कि दूसरे पक्ष के करीब 15-20 लोगों ने लाठी-डंडों व फरसों से वार किए. वहीं कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंके.

घटना के दौरान मची अफरा-तफरी: चिरखाना गांव में मंगलवार को घटना के चलते अफरा-तफरी का माहौल हो गया. दोनों पक्षों के लोगों को सूचना लगने पर लोग मौके पर एकत्रित हो गए. इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से महिलाएं भी मौके पर पहुंची और बीचबचाव करने लगीं. इस दौरान कुछ महिलाओं को भी चोट आई, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है.

TAGGED:

6 INJURED IN GROUP CLASH
40 PEOPLE CONFRONTED EACH OTHER
CLASH DUE TO GOAT ENTERED IN FIELD
दो पक्षों में मारपीट
CLASH BETWEEN TWO GROUPS

