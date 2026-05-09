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महाराणा प्रताप जयंती शोभायात्रा के दौरान हापुड़ में बवाल; पथराव में तीन लोग घायल, भारी पुलिस बल तैनात

हापुड़ : जनपद के धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में शनिवार को महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा के दौरान बवाल की खबर सामने आई है. आरोप है कि गुटखा लेने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. जिसके बाद देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया. पथराव में दो से तीन लोगों को चोटें आईं हैं. हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मामले की सूचना मिलते ही डीएम कविता मीणा, एडीजी भानु भास्कर, एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह मौके पर पहुंचे. इस मामले में एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में महाराणा प्रताप की जयंती निकल रही थी. इस दौरान गुटखा खरीदने को लेकर युवकों में आपस में विवाद हुआ था.