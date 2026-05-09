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महाराणा प्रताप जयंती शोभायात्रा के दौरान हापुड़ में बवाल; पथराव में तीन लोग घायल, भारी पुलिस बल तैनात

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में युवकों में आपस में विवाद हुआ था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 10:29 PM IST

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हापुड़ : जनपद के धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में शनिवार को महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा के दौरान बवाल की खबर सामने आई है. आरोप है कि गुटखा लेने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. जिसके बाद देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया. पथराव में दो से तीन लोगों को चोटें आईं हैं. हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मामले की सूचना मिलते ही डीएम कविता मीणा, एडीजी भानु भास्कर, एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह मौके पर पहुंचे. इस मामले में एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में महाराणा प्रताप की जयंती निकल रही थी. इस दौरान गुटखा खरीदने को लेकर युवकों में आपस में विवाद हुआ था.

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि इसी दौरान दो पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए. फोर्स ने तत्काल मामला संभाल लिया. फिलहाल मामला सामान्य है, जिन्होंने पत्थर फेंके थे, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है. दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. दो-तीन लोगों को हल्की मामूली चोट आई है. उन्होंने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, स्थिति सामान्य है. पत्थर फेंकने से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है.


पथराव के बाद सड़क पर मची भगदड़ : विवाद बढ़ने के बाद कई घरों की छतों से अचानक पथराव शुरू हो गया. पत्थरबाजी से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जान बचाकर भागते दिखे. मौके पर अफरा-तफरी के बीच लोग इधर-उधर छिपते नजर आए. पुलिस ने घायल लोगों को भीड़ से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ पथराव और मारपीट की शिकायत दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.


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