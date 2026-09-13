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जयपुर कांग्रेस की बाड़ाबंदी में अव्यवस्था, भोजन–कमरों के लिए भटकते रहे, नाराज प्रत्याशी घर लौटे

सबसे ज्यादा परेशानी महिला प्रत्याशियों को हुई है. क्योंकि कई महिला प्रत्याशियों के साथ उनके बच्चे भी थे.

Congress candidate relaxing at the resort
रिसोर्ट में आराम फरमाते कांग्रेस प्रत्याशी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2026 at 1:39 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस की ओर से अपने-अपने प्रत्याशियों की गई बाड़ाबंदी में कई विवाद भी सामने आ रहे हैं. पूर्व में जहां अलवर कांग्रेस की बाड़ाबंदी से जबरन प्रत्याशी को उठाने का मामला चर्चा में रहा, तो वहीं अब जयपुर शहर कांग्रेस की ओर से की गई 150 वार्डों के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी में अव्यवस्थाओं लेकर प्रत्याशियों की नाराजगी सामने आई है.

रास्ते से ही वापस लौटे: शहर कांग्रेस की ओर से बस्सी के नई का नाथ धाम के पास असीथीरिया रिसोर्ट में की गई बाड़ाबंदी में देर रात तक प्रत्याशी कमरों और भोजन को भटकते रहे. बाद में कमरा और भोजन नहीं मिलने से नाराज कई प्रत्याशी वापस अपने घरों को लौट गए. बाड़ाबंदी में मौजूद प्रत्याशियों की माने, तो देर रात को ही मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू, विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए अपने घरों को लौट गए. जबकि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों से अव्यवस्थाओं की सूचना मिलते ही बीच रास्ते से ही वापस अपने घरों को लौट गए.

रिसोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अलवर में कांग्रेस की बाड़ाबंदी में घुसी पुलिस, पार्षद प्रत्याशी व पुलिस के बीच खींचतान, टीकाराम जूली का सरकार पर बड़ा हमला

भोजन के लिए भी भटकना पड़ा: फिलहाल बाड़ाबंदी में हवा महल, किशनपोल,आदर्श नगर और विद्याधर नगर के ही कांग्रेस प्रत्याशी बचे हैं. प्रत्याशियों का कहना है कि जिस रिसोर्ट में बाड़ाबंदी की गई है, वहां पर भोजन के लिए भटकना पड़ा. कई प्रत्याशी तो घर से भोजन किए बगैर ही बाड़ाबंदी के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया. जिस पर भी प्रत्याशियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था इससे तो हम अपने घर ही अच्छे थे.

Congress candidate bathing in swimming pool
स्विमिंग पूल में नहाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी (ETV Bharat Jaipur)

कमरे कम थे, इसलिए कुछ प्रत्याशी वापस आए: इस मामले में सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज का कहना है कि रिसोर्ट में कमरे कम थे. इसलिए सांगानेर के कुछ प्रत्याशी वापस घर लौट गए हैं. वैसे हमारे प्रत्याशी कहीं जाने वाले नहीं है. सब एकजुट हैं. प्रत्याशियों के ठहरने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे.

पढ़ें: हॉर्स ट्रेडिंग का डर! जयपुर कांग्रेस के 150 पार्षद और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, निजी रिजॉर्ट में शिफ्ट

अलवर के कांग्रेस प्रत्याशी भी इसी रिसोर्ट में: वहीं जयपुर कांग्रेस के प्रत्याशियों का कहना है कि अलवर नगर परिषद के कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसी रिसोर्ट में की हुई है. जिसके चलते जयपुर कांग्रेस के प्रत्याशियों को कमरे नहीं मिल पाए और उन्हें कमरों के लिए भटकना पड़ा. खास तौर पर सबसे ज्यादा परेशानी महिला प्रत्याशियों को हुई है. क्योंकि कई महिला प्रत्याशियों के साथ उनके बच्चे भी थे.

बाउंसर से भी नोंकझोक: प्रत्याशियों का कहना है कि रिसोर्ट के बाहर और गेट पर कई निजी सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं जो किसी को भी अंदर और बाहर नहीं जाने दे रहे हैं. देर रात भी बाड़ाबंदी छोड़कर अपने घर लौट रहे कई प्रत्याशियों की बाउंसर से नोंकझोक हुई थी. बाद में नेताओं के दखल के बाद बाउंसर ने प्रत्याशियों को जाने दिया था.

पढ़ें: निकाय चुनाव के बाद एक्शन में BJP: प्रशिक्षण और धर्म यात्रा के नाम पर प्रत्याशियों को 'गुप्त स्थान' पर भेजा

कोई व्यवस्था नहीं ये हमारी रणनीति का हिस्सा: वहीं इस मामले में किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का कहना है कि रिसोर्ट में कोई अव्यवस्था नहीं है. कुछ लोगों को वापस घर भेजा गया था, वो भी हमारी एक रणनीति का हिस्सा है. अब हर रणनीति का खुलासा हम नहीं कर सकते हैं. समय आने पर ही बताएंगे.

कल आएगा परिणाम: वहीं निकाय चुनाव के पहले और दूसरे चरण दोनों का चुनाव परिणाम कल जारी होगा. कल सुबह 7 से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और दोपहर 2 बजे तक लगभग सभी निकायों के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे. ऐसे में बाड़ाबंदी में रह रहे प्रत्याशियों में से जो प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे, उन्हें बाड़ाबंदी छोड़नी होगी. जबकि जो प्रत्याशी जीत जाएंगे, उन्हें प्रमाण पत्र लेने एसडीएम कार्यालय तक आना होगा. उसके बाद वे वापस बाड़ाबंदी में चले जाएंगे.

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