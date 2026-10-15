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छत्तीसगढ़ में गरबा कार्यक्रम में बवाल, विशेष समुदाय के युवकों की मौजूदगी पर VHP बजरंग दल का विरोध

दुर्ग गरबा में बवाल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग भिलाई: नवरात्रि के अवसर पर आयोजित गरबा और डांडिया कार्यक्रम में सांस्कृतिक उत्सव के बीच विवाद की स्थिति बन गई. सिविल लाइन स्थित हॉकी मैदान में दुर्गा नवनिर्माण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शहरवासी पहुंचे. रंग-बिरंगी रोशनी और गरबा-डांडिया की धुनों के बीच लोग देर रात तक झूमते नजर आए. लेकिन इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी और फिल्मी गानों को लेकर विरोध जताया. देखते ही देखते आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस शुरू हो गई. मामला इतना बढ़ा कि समिति के संरक्षक और दुर्ग के पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ कथित तौर पर झूमाझटकी की स्थिति बन गई. हंगामे के बीच पुलिस मौके पर पहुंची.

कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला महामंत्री रामलोचन तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया. उन्होंने गरबा कार्यक्रम में विशेष समुदाय के युवकों की मौजूदगी को लेकर लव जिहाद की आशंका जाहिर की और आयोजकों से धार्मिक मर्यादा बनाए रखने और फिल्मी गानों से बचने की मांग की. रामलोचन तिवारी ने कहा कि नवरात्रि मां दुर्गा की उपासना का पर्व है और इसे केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने आयोजकों से कार्यक्रम की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया.