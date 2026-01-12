ETV Bharat / state

चिराग के हाथ से कंबल लेने दौड़े लोग, मिनटों में मच गया हंगामा और लूट!

चिराग पासवान के हाजीपुर दौरे में जमकर बवाल हुआ. कंबल वितरण में भारी भीड़ जुटने से अफरा-तफरी मच गई. लोग कंबल लूट कर भागने लगे.

Chirag Paswan
चिराग पासवान कार्यक्रम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 8:41 AM IST

3 Min Read
वैशाली: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लंबे समय बाद अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और चिराग ने भावुक होकर अपने पिता से आशीर्वाद लिया. यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनका पहला प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम था, लेकिन इसमें अचानक हंगामा शुरू हो गया.

कंबल वितरण कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़: प्रतिमा के पास आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. सर्दी के मौसम में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण था. लोगों ने चिराग पासवान को देखते ही जोरदार नारेबाजी की और कंबल प्राप्त करने के लिए उत्सुकता दिखाई. कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था भीड़ को संभालने में पूरी तरह असमर्थ नजर आई.

चिराग के पासवान कार्यक्रम में हंगामा (ETV Bharat)

कंबल लूटने की कोशिश: जैसे ही चिराग पासवान कंबल बांटने के लिए आगे बढ़े, भीड़ इतनी उग्र हो गई कि धक्का-मुक्की शुरू हो गई. लोग एक-दूसरे से कंबल छीनने लगे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस कारण चिराग पासवान केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपने हाथों से कंबल बांट पाए. स्थिति को देखते हुए चिराग को कुछ ही देर में वहां से निकलना पड़ा.

Chirag Paswan
रामविलास पासवान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की (ETV Bharat)

नाराज लोगों ने विधायक को घेरा: जिन लोगों को कंबल नहीं मिला, उनमें मायूसी और गुस्सा साफ झलक रहा था. नाराज भीड़ ने स्थानीय भाजपा विधायक अवधेश सिंह को घेर लिया और जमकर नाराजगी जताई. विधायक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कार्यक्रम चिराग पासवान का है. उन्होंने भीड़ को शांत करने की भरसक कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था.

Chirag Paswan
कंबल वितरण कार्यक्रम में हंगामा (ETV Bharat)

खास लोगों को दिए कंबल के आरोप: कार्यक्रम में शामिल कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान के नाम पर बुलाकर कंबल केवल खास लोगों को ही बांटे गए. गरीब और आम जनता को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया. कंबल न मिलने से कई जरूरतमंद परिवारों में गहरी निराशा देखी गई. यह घटना हाजीपुर में चिराग की लोकप्रियता पर सवाल भी खड़े कर रही है.

"कंबल वितरण के नाम पर बुलाया गया, लेकिन कंबल खास लोगों को ही दिए गए. क्या वोट सिर्फ वही लोग देते हैं?"-स्थानीय

'लैंड फॉर जॉब' मामले में बोले चिराग: कार्यक्रम के बाद चिराग पासवान ने लालू यादव के परिवार से जुड़े 'लैंड फॉर जॉब' मामले में आरोप तय होने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है और भारत के कानून बहुत सख्त हैं. चिराग ने स्पष्ट किया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने न्याय पर पूरा भरोसा जताया.

