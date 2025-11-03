ETV Bharat / state

झारखंड सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में अव्यवस्था और लापरवाही चरम पर- बाबूलाल मरांडी

झारखंड हाईकोर्ट में सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र में ऋतु सहाय को ड्रग कंट्रोलर बताए जाने पर भाजपा ने आपत्ति जताई है.

Chaos and negligence at peak in administrative sector of Jharkhand government said Babulal Marandi
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 10:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राज्य सरकार के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल एक शपथ पत्र में ऋतु सहाय को ड्रग कंट्रोलर बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीखी टिप्पणी की है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना और हाईकोर्ट में दाखिल शपथ पत्र की कॉपी सार्वजनिक करते हुए सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में किस स्तर की लापरवाही और अव्यवस्था व्याप्त है, इसका अंदाजा दो सरकारी पत्रों से लगाया जा सकता है.

पहला पत्र 9 सितंबर 2025 का है, जिसमें उप निदेशक (ड्रग कंट्रोलर) ऋतु सहाय को संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया था. इस आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उन्हें निदेशक का प्रभार सौंपा गया है. वहीं दूसरा पत्र 30 अक्टूबर 2025 का है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में प्रस्तुत पत्र में ऋतु सहाय को निदेशक बताया गया है.

Chaos and negligence at peak in administrative sector of Jharkhand government said Babulal Marandi
झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

इन दोनों पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के कामकाज में गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है. जब अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी तक स्पष्ट नहीं है तो शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली का स्तर समझना कठिन नहीं है.

Chaos and negligence at peak in administrative sector of Jharkhand government said Babulal Marandi
हाईकोर्ट में सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

'ऋतु सहाय पर मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण'

बाबूलाल मरांडी ने ऋतु सहाय पर सरकार की मेहरबानी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कोई नई बात नहीं है. उन्हें लंबे समय से मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण प्राप्त रहा है. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नशे के कारोबार को संरक्षण देने के आरोप में ड्रग कंट्रोलर ऋतु सहाय के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय सचिव को पीत पत्र लिखा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

उनके कार्यकाल में झारखंड नकली और घटिया दवाओं की बिक्री के मामलों में शीर्ष पर रहा. गत वर्ष धनबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद होने के बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया. इसके उलट, स्वास्थ्य विभाग ने उनसे जुड़े तथ्यों को छुपाया और कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पदोन्नति दे दी.

इसी प्रशासनिक अव्यवस्था और संरक्षण का परिणाम है कि चाईबासा में बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया, जिससे उनके जीवन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है. इस भयावह घटना पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार मामले को दबाने और लीपापोती में जुटी हुई है और अदालत में भी अधूरी और भ्रामक जानकारी दी जा रही है.

ऐसे में राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना व्यर्थ है. उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस कोटे के दोनों स्वास्थ्य मंत्री चाईबासा ब्लड बैंक कांड के जिम्मेदार, पत्र जारी कर भाजपा ने लगाया आरोप

इसे भी पढे़ं- बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र, कहा-स्वास्थ्य विभाग में हुआ टेंडर घोटाला, मंत्री इरफान ने झाड़ा पल्ला

इसे भी पढे़ं- राज्य सरकार के संरक्षण में चल रहा है धर्मांतरण का खेल हैः प्रतुल शाहदेव

TAGGED:

RANCHI
RITU SAHAY AS DRUG CONTROLLER
JHARKHAND HIGH COURT
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी
BJP TARGETED HEMANT GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.