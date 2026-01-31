ETV Bharat / state

चौमूं विवाद: कांग्रेस जांच कमेटी ने प्रदेश नेतृत्व को सौंपी रिपोर्ट, स्थानीय प्रशासन को भूमिका को माना संदिग्ध

जयपुर: राजधानी से सटे चौमूं कस्बे की कलंदरी मस्जिद अतिक्रमण मामले को लेकर हुए विवाद की जांच के लिए गठित कांग्रेस की जांच कमेटी ने अपनी 12 पेज की रिपोर्ट शुक्रवार रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सौंप दी. कांग्रेस नेतृत्व ने जांच कमेटी में फुलेरा से विधायक विद्याधर चौधरी, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौपदार और पीसीसी प्रवक्ता राजेंद्र आर्य को शामिल किया था. कमेटी के सदस्य एमडी चौपदार और राजेंद्र आर्य ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट सौंपी थी. जिस पर डोटासरा ने भरोसा दिलाया है कि रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. इस मुद्दे पर कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी.

7 जनवरी को चौमूं क्षेत्र का किया था दौरा: कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौपदार का कहना है कि चौमूं विवाद के बाद डोटासरा ने 4 जनवरी को कांग्रेस की चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था. उसके बाद 7 जनवरी को कमेटी के सदस्यों ने चौमूं क्षेत्र का दौरा कर घटनास्थल का निरीक्षण किया था. पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी. समिति ने कलंदरी मस्जिद पहुंचकर भी मौका मुआयना किया. स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों, सर्व समाज के प्रतिनिधियों से संवाद कर पूरे घटना की वास्तविक स्थिति को समझा. जांच के दौरान समिति ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की और घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली थी.

रिपोर्ट में किया ये दावा: कांग्रेस की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध मानते पूरे मामले को एक सुनियोजित षड्यंत्र करार देते हुए स्थानीय प्रशासन पर भाजपा नेताओं के दबाव में इस मामले को तूल देने की बात कही. कमेटी के सदस्य और आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ का कहना है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि कलंदरी मस्जिद के बाहर अतिक्रमण को लेकर जब प्रशासन ने रजामंदी से रास्ता खुलवाने की पहल की थी और मुस्लिम पक्षकार पत्थर हटाने और रेलिंग लगाने के लिए राजी हो गए थे, तो प्रशासन ने रेलिंग लगवा दी थी. फिर प्रशासन किसके कहने पर वापस रेलिंग को हटाने के लिए अड़ गया और रात को ही बुलडोजर मंगा लिया.