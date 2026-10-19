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सहारनपुर के रामतीर्थ केंद्र में 152वां श्रीयंत्र महाअनुष्ठान; विदेशी महिलाएं कर रहीं मंत्रोच्चार

रामतीर्थ केंद्र में 152वां श्रीयंत्र महाअनुष्ठान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: शारदीय नवरात्रि में मां भगवती की भक्ति का रंग सहारनपुर में इस कदर छाया है कि देश ही नहीं, विदेशों से आई महिलाएं भी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हो रही हैं. अंबाला रोड स्थित स्वामी रामतीर्थ केंद्र में चल रहे 152वें श्रीयंत्र महाअनुष्ठान में विदेशी श्रद्धालु मां भगवती के भजनों पर आस्था व्यक्त कर रही हैं.

संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से लेकर दीपों की परिक्रमा और प्रसाद ग्रहण करने तक उनकी सहभागिता धार्मिक आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रही है. नवरात्रि के अवसर पर यहां शक्ति उपासना, मंत्र साधना और पारंपरिक पूजा-पद्धति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है.

रामतीर्थ केंद्र में 152वां श्रीयंत्र महाअनुष्ठान. (Video Credit: ETV Bharat) स्वामी रामतीर्थ केंद्र में 11 अक्टूबर से शुरू हुआ श्रीयंत्र महाअनुष्ठान नवमी तक आयोजन किया चल रहा है. अनुष्ठान के तहत विशेष दीप-तंत्र साधना और मां भगवती की आराधना की जा रही है. आचार्य सर्वेश्वर नाथ प्रभाकर और आचार्य गंगेश्वर नाथ प्रभाकर के निर्देशन में 300 से अधिक दीपों के साथ विशेष पूजा संपन्न कराई जाती है. मंत्रोच्चार, पारंपरिक विधि-विधान और श्रीयंत्र की उपासना इस आयोजन को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं. नवरात्रि के दौरान केंद्र में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही और धार्मिक गतिविधियों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है. इस अनुष्ठान में मां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की आराधना की जाती है. विदेशी महिलाएं कर रहीं मंत्रोच्चार. (Photo Credit: ETV Bharat) दीप प्रज्वलन के बाद उठने वाली अग्निशिखा दस फीट से अधिक ऊंची दिखाई देती है, जिसे देखकर श्रद्धालु आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठते हैं. भक्तों के लिए यह दृश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं, बल्कि शक्ति उपासना और आध्यात्मिक साधना का विशेष अनुभव भी है. केंद्र के संस्थापक स्वर्गीय केदारनाथ प्रभाकर की परंपरा को आगे बढ़ाने में डॉ. आभा प्रभाकर और आर्किटेक्ट शांभवी प्रभाकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. इस वर्ष जर्मनी से आई तान्या और लातविया से पहुंचीं गायत्री और इंद्रा फ्रेमाने की सहभागिता विशेष आकर्षण बनी हुई है. विदेशी महिलाएं स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ‘जागो-जागो रे ज्वाला माई जागो’ जैसे भजनों के जरिए मां का आह्वान करती हैं. विदेशी महिलाएं कर रहीं मंत्रोच्चार. (Photo Credit: ETV Bharat)