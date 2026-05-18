ETV Bharat / state

मंत्रोच्चार और वैदिक पद्धति से होगी स्कूलों की शुरुआत, शिक्षा मंत्री बोले- बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा, जिले के खराब परीक्षा परिणाम पर जताई चिंता

chanting Vedic rituals in School
मंत्रोच्चार और वैदिक पद्धति से होगी स्कूलों की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर-चांपा: जिले के केराझरिया गांव में देशहा यादव समाज की ओर से आयोजित राधा-कृष्ण मंदिर भूमि पूजन समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा परिणाम और अगले सत्र को लेकर अहम घोषणा की.

शिक्षा मंत्री बोले- बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले के खराब परीक्षा परिणाम पर जताई चिंता

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस वर्ष जांजगीर-चांपा जिले के बोर्ड परीक्षा परिणाम कमजोर रहने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए अलग से योजना बनाई जाएगी.

नए सत्र से स्कूलों में मंत्रोच्चार

मंत्री गजेंद्र यादव ने नए शिक्षा सत्र से स्कूलों में मंत्रोच्चार के साथ पढ़ाई शुरू कराने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि मंत्रोच्चार से बच्चों के बोलने के तरीके में सुधार होता है और छात्र ऊर्जा से लैस होते हैं.

जैसे गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र, सरस्वती मंत्र इस तरह के मंत्र बच्चों को याद रहने चाहिए. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी भी हम नए सत्र से पढ़ाएंगे- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

chanting Vedic rituals in School
केराझरिया गांव में देशहा यादव समाज की ओर से आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योजनाओं का लाभ लेने की अपील

यादव समाज के लोगों से मंत्री ने शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. मंत्री ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी.

शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग

वहीं विधायक ब्यास कश्यप ने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम जिले को अंतिम पायदान पर ले गया है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए अच्छे अधिकारियों और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की.

chanting Vedic rituals in School
राधा-कृष्ण मंदिर भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए मंत्री गजेंद्र यादव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामुदायिक भवन के लिए लाखों की घोषणा

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन के लिए राज्य सरकार से 20 लाख रुपये और अपने निधि से 2 लाख रुपये देने की घोषणा की. वहीं विधायक ब्यास कश्यप ने 11 लाख रुपये और सांसद कमलेश जांगड़े ने 5 लाख रुपये देने की घोषणा की.

यादव समाज की राजनीतिक भूमिका पर बोले विधायक

कार्यक्रम में विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में यादव समाज की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाज के चार विधायक हैं और अब समाज को मंत्री पद के साथ-साथ गौ सेवा आयोग अध्यक्ष का पद भी मिलना चाहिए.

खराब रिजल्ट के बीच बीईओ का खेल वाला वीडियो वायरल, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया नोटिस
आरटीई को लेकर जारी रहेगा असहयोग आंदोलन, लेकिन गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित
MCB जिले में शिक्षा विभाग की समीक्षा, कलेक्टर के सख्त निर्देश, कमजोर स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी

TAGGED:

CHHATTISGARH SCHOOL NEW SESSION
EDUCATION MINISTER GAJENDRA YADAV
स्कूल में मंत्रोच्चार
बोर्ड परीक्षा रिजल्ट
CHANTING VEDIC RITUALS IN SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.