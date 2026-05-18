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मंत्रोच्चार और वैदिक पद्धति से होगी स्कूलों की शुरुआत, शिक्षा मंत्री बोले- बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान

मंत्रोच्चार और वैदिक पद्धति से होगी स्कूलों की शुरुआत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस वर्ष जांजगीर-चांपा जिले के बोर्ड परीक्षा परिणाम कमजोर रहने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए अलग से योजना बनाई जाएगी.

शिक्षा मंत्री बोले- बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर-चांपा: जिले के केराझरिया गांव में देशहा यादव समाज की ओर से आयोजित राधा-कृष्ण मंदिर भूमि पूजन समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा परिणाम और अगले सत्र को लेकर अहम घोषणा की.

नए सत्र से स्कूलों में मंत्रोच्चार

मंत्री गजेंद्र यादव ने नए शिक्षा सत्र से स्कूलों में मंत्रोच्चार के साथ पढ़ाई शुरू कराने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि मंत्रोच्चार से बच्चों के बोलने के तरीके में सुधार होता है और छात्र ऊर्जा से लैस होते हैं.

जैसे गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र, सरस्वती मंत्र इस तरह के मंत्र बच्चों को याद रहने चाहिए. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी भी हम नए सत्र से पढ़ाएंगे- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

केराझरिया गांव में देशहा यादव समाज की ओर से आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योजनाओं का लाभ लेने की अपील

यादव समाज के लोगों से मंत्री ने शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. मंत्री ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी.

शिक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग

वहीं विधायक ब्यास कश्यप ने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम जिले को अंतिम पायदान पर ले गया है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए अच्छे अधिकारियों और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की.

राधा-कृष्ण मंदिर भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए मंत्री गजेंद्र यादव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामुदायिक भवन के लिए लाखों की घोषणा

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन के लिए राज्य सरकार से 20 लाख रुपये और अपने निधि से 2 लाख रुपये देने की घोषणा की. वहीं विधायक ब्यास कश्यप ने 11 लाख रुपये और सांसद कमलेश जांगड़े ने 5 लाख रुपये देने की घोषणा की.

यादव समाज की राजनीतिक भूमिका पर बोले विधायक

कार्यक्रम में विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में यादव समाज की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाज के चार विधायक हैं और अब समाज को मंत्री पद के साथ-साथ गौ सेवा आयोग अध्यक्ष का पद भी मिलना चाहिए.