दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान करें इस मंत्र का जाप, जानें तिजोरी में लाल कपड़े में पोटली का महत्व
दीपावली पर धनिया, हल्दी की गांठ, कौड़ी और सिक्कों का पूजन कर उन्हें लाल कपड़े में रखकर पोटली बनाई जा सकती है.
Published : November 7, 2026 at 4:10 PM IST
भरतपुर : दीपावली पर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां घरों में दीप सजाने और पूजा की चौकी सजाने तक सीमित नहीं हैं. इस पर्व से जुड़ी कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं, जिनमें खील के दानों से दीप प्रज्वलित करने, धनिया-हल्दी और कौड़ी की पोटली बनाकर तिजोरी में रखने तथा चांदी के सिक्के का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है. इतना ही नहीं, जिस देवी-देवता की प्रतिमा को पूरे विधि-विधान और श्रद्धा से घर में विराजमान कर पूजा जाता है, उसे विदाई देते समय भी उतना ही सम्मान बनाए रखना जरूरी है. दीपावली की पूजा केवल धन-समृद्धि की कामना नहीं, बल्कि सात्विकता, परंपरा और धार्मिक आस्था से जुड़ा संस्कार भी है. कार्तिक अमावस्या की रात्रि में महालक्ष्मी-गणेश पूजन, 11 दीपकों का प्रज्वलन और विशेष पूजन सामग्री का विधान परिवार में सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना से जुड़ा है.
लाल कपड़े पर चौकी सजाकर करें पूजन : पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी पूजन के लिए विशेष माना गया है. इस दिन महाकाली की आराधना का भी विधान है. महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवी शक्तियों का स्वरूप हैं. इसलिए दीपावली पर इनकी उपासना से परिवार में धन-धान्य, सुख-समृद्धि, आरोग्य और बच्चों के लिए ज्ञान-बुद्धि की कामना की जाती है. दीपावली पर पूजन के लिए सबसे पहले पूजा स्थल की साफ-सफाई कर शुद्धिकरण करना चाहिए. इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर चावल के दानों से स्वास्तिक बनाएं. चौकी पर षोडश मातृका, नवग्रह और अन्य पूजन सामग्री स्थापित कर भगवान गणेश तथा मां लक्ष्मी की मूर्तियां विराजमान करें. पूजन में सबसे पहले बुद्धि के देवता भगवान गणेश, फिर वरुण देव, षोडश मातृका अर्थात कुलदेवी-कुलदेवताओं और नवग्रहों का पूजन करना चाहिए. इसके बाद महालक्ष्मी और गणेशजी की आराधना की जाती है.
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उन्होंने बताया कि शास्त्रों में षोडशोपचार पूजन का विधान है, लेकिन जो श्रद्धालु विस्तार से पूजा नहीं कर सकते, वे पंचोपचार विधि से भी पूजन कर सकते हैं. इसमें शुद्धिकरण के बाद अर्घ्य, पाद्य और आचमन आदि से देवताओं का पूजन, रोली-चावल अर्पित करना, नैवेद्य और भोग लगाना तथा तांबूल अर्पित करना शामिल है. तांबूल के रूप में पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग और इलायची रखकर अर्पित की जाती है. वहीं षोडशोपचार पूजा में जनेऊ, यज्ञोपवीत, वस्त्र सहित अन्य उपचार भी शामिल किए जाते हैं.
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खील-बताशे और मिष्ठान का लगाएं भोग : दीपावली पूजन में खील, बताशे और मिष्ठान का विशेष महत्व है. अलग-अलग क्षेत्रों में परंपरा के अनुसार देवी-देवताओं को अलग-अलग मिठाइयों का भोग लगाया जाता है. कहीं इमरती और कंगन का भोग लगाया जाता है, तो कहीं सफेद बर्फी अर्पित की जाती है. भगवान गणेश को मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है. श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार नवधान्य और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां भी अर्पित कर सकते हैं.
मां महालक्ष्मी की आराधना करते हुए 'पद्मासन स्थिते देवी, परब्रह्म स्वरूपिणी, परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते' और 'श्वेतांबर धरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते' जैसे स्तुति मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए. इस दिन गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, लक्ष्मी स्तोत्र और कमला स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना गया है. 'ॐ श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप कर मां लक्ष्मी से मनोवांछित फल और परिवार की उन्नति की कामना की जा सकती है.
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दीपक में डालें खील के दाने : उन्होंने बताया कि दीपावली पर दीपदान का क्रम धनतेरस से ही शुरू हो जाता है. धनतेरस पर पांच दीपक जलाने की परंपरा है, जबकि कार्तिक चतुर्दशी को पितरों के निमित्त यम दीपक जलाया जाता है. अमावस्या यानी दीपावली पर कम से कम 11 दीपक जलाने चाहिए. इन्हें घर के मंदिर, मुख्य द्वार, देवालय और अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है. पंडित मुद्गल ने बताया कि दीपक में केवल तेल या घी ही नहीं, बल्कि खील यानी लाजा के एक-दो दाने भी डालने चाहिए. इसे शुभता और लक्ष्मी कृपा से जोड़कर देखा जाता है. दीपावली की रात्रि में अखंड ज्योत जलाने और संभव हो, तो रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व बताया गया है. इस दौरान देवी-देवताओं के स्तोत्र और मंत्रों का पाठ करना चाहिए.
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धनतेरस पर पांच वस्तुएं खरीदने की परंपरा : धनतेरस पर झाड़ू के साथ धनिया, हल्दी, कौड़ी और अक्षत खरीदने की परंपरा का भी उल्लेख करते हुए पंडित मुद्गल ने बताया कि इन वस्तुओं को सात्विकता, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. दीपावली पर धनिया, हल्दी की गांठ, कौड़ी और सिक्कों का पूजन कर उन्हें लाल कपड़े में रखकर पोटली बनाई जा सकती है. इस पोटली को मां लक्ष्मी का आह्वान और पूजन करने के बाद तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए. उन्होंने चांदी के सिक्के या चांदी की मूर्ति के पूजन को भी उपयोगी बताया. चांदी के सिक्के और मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर विधि-विधान से पूजन किया जा सकता है. इससे उन्हें सुरक्षित रखने और बार-बार नई मूर्तियां लाने की आवश्यकता से बचने की परंपरा भी जुड़ी है.
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प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व : उन्होंने बताया कि दीपावली पर प्रदोष काल और स्थिर लग्न में महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है. शाम करीब 5 से 8 बजे तक का समय पूजन के लिए विशेष माना जाता है. इस दौरान वृषभ स्थिर लग्न और प्रदोष काल का संयोग होने से श्रद्धालु लक्ष्मी-गणेश की पूजा कर सकते हैं. शाम 5.08 मिनट से रात 8 बजे के आसपास तक का समय विशेष पूजन के लिए उपयुक्त है. इसके अलावा रात्रि में 11:30 बजे के बाद से लेकर लगभग 1:30 से 2 बजे तक भी श्रद्धालु पूजा-पाठ और मंत्र जाप कर सकते हैं. सिंह लग्न का विशेष महत्व भी बताया गया है. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कारखानों में पूजन की परंपरा अलग होती है. वहां व्यापार और कार्यस्थल के अनुसार दिन में ही बहीखाता, मशीनों और प्रतिष्ठान का पूजन किया जाता है, ताकि कर्मचारी अपने घर पहुंचकर पारिवारिक लक्ष्मी पूजन कर सकें.