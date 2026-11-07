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दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान करें इस मंत्र का जाप, जानें तिजोरी में लाल कपड़े में पोटली का महत्व

दीपावली के दिन दीपदान ( ETV Bharat File Photo )

भरतपुर : दीपावली पर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां घरों में दीप सजाने और पूजा की चौकी सजाने तक सीमित नहीं हैं. इस पर्व से जुड़ी कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं, जिनमें खील के दानों से दीप प्रज्वलित करने, धनिया-हल्दी और कौड़ी की पोटली बनाकर तिजोरी में रखने तथा चांदी के सिक्के का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है. इतना ही नहीं, जिस देवी-देवता की प्रतिमा को पूरे विधि-विधान और श्रद्धा से घर में विराजमान कर पूजा जाता है, उसे विदाई देते समय भी उतना ही सम्मान बनाए रखना जरूरी है. दीपावली की पूजा केवल धन-समृद्धि की कामना नहीं, बल्कि सात्विकता, परंपरा और धार्मिक आस्था से जुड़ा संस्कार भी है. कार्तिक अमावस्या की रात्रि में महालक्ष्मी-गणेश पूजन, 11 दीपकों का प्रज्वलन और विशेष पूजन सामग्री का विधान परिवार में सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना से जुड़ा है.