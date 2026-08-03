सावन सोमवार में ओम नम: शिवाय की गूंज, कन्हर नदी के जल से हुआ महादेव का पूजन
सावन के पहले सोमवार में शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा.रामानुजगंज की कन्हर नदी के तट पर भी विशेष पूजा अर्चना हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 5:11 PM IST
रामानुजगंज : भगवान शिव के भक्ति उपासना को समर्पित पवित्र सावन माह के पहले सोमवार को सभी शिवालयों शिव मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. अपने आराध्य महादेव को जल अर्पित करने पहुंच रहे हैं. रामानुजगंज कन्हर नदी से जल उठाकर पैदल चलकर हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने भगवान को जल अर्पित किया.
सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में गूंज
बलरामपुर रामानुजगंज के प्रसिद्ध कन्हर नदी के तट पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर तातापानी तपेश्वर महादेव पल्टन घाट के नजदीक कन्हर तट पर स्थित शिवालय दुखहरेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों में आज सावन महीने के सोमवार के पहले दिन भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है. सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के भक्त उन्हें जल अर्पित करने और भगवान के दर्शन करने आस्था का सैलाब उमड़ा रहा.
भगवान शिव को जल अर्पित करने उमड़े श्रद्धालु
रामानुजगंज कन्हर नदी से जल उठाकर हजारों की संख्या में महिलाओं बच्चों सहित श्रद्धालु पैदल चलकर तातापानी स्थित तपेश्वर महादेव को जल अर्पित करने के लिए पहुंचे रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए समाज सेवियों के तरफ से सेवा भाव के उद्देश्य से पानी शरबत की व्यवस्था भी किया गया ताकि श्रद्धालुओं को थोड़ी राहत मिल सके.
कन्हर किनारे स्थित इस शिवालय की काफी मान्यता है हमारे गांव सहित आसपास क्षेत्र के लोग हमेशा यहां पूजा पाठ करने आते हैं यहां भगवान शिव अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं- खुशबू कुमारी, श्रद्धालु
सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस बल तैनात
रामानुजगंज के सभी शिवालयों कन्हर नदी के तट स्थित सभी शिव मंदिरों और तातापानी के प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस बल को भी तैनात किया गया है इनमें महिला पुलिस बलों की भी ड्यूटी लगाई गई है शिवालयों में श्रद्धालुओं की बड़ी तादात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है.
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