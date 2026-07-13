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हांसी चानौत जल विवाद: अमृत-2 योजना पर नया मोड़, कर्नाटक के दस्तावेज दिखाकर ग्रामीणों ने सरकार से पूछा सवाल

हांसी: जिले के चानौत गांव में भाखड़ा नहर की शहरी पाइपलाइन से टी-कनेक्शन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. धरना समिति ने रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अमृत-2 योजना से जुड़े दस्तावेज मीडिया के सामने प्रस्तुत किए. समिति का दावा है कि इन दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को भी पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है. दस्तावेजों में कर्नाटक के सात गांवों को अमृत-2 योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है.

कर्नाटक जाकर की स्टडी: धरना समिति की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विजय कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि, "हमारी टीम हाल ही में कर्नाटक गई थी.पहले हमने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दस्तावेज मांगे थे, लेकिन भविष्य में सरकार या अदालत की ओर से किसी भी जवाब-तलब की संभावना को देखते हुए हमने मौके पर जाकर पूरे मामले का अध्ययन किया. टीम ने योजना के क्रियान्वयन और तकनीकी प्रक्रिया की भी जानकारी जुटाई."

कर्नाटक के दस्तावेज दिखाकर ग्रामीणों ने सरकार से पूछा सवाल (ETV Bharat)

छह गांवों को मिला टी-कनेक्शन: अधिवक्ता विजय कुमार ने कहा कि, "उनकी टीम कर्नाटक के बीदर जिले के ओरद शहर के निकट स्थित ब्याहली गांव पहुंची. वर्ष 2023 में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर अमृत-2 योजना की पाइपलाइन के बीच पड़ने वाले छह गांवों को टी-कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराया गया. ओरद शहर तक करीब 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है और उसके बीच आने वाले गांवों को भी योजना का लाभ दिया गया."