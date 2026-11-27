ETV Bharat / state

बदलते मौसम में बीमारियां का डर, सर्दी खांसी और वायरल इंफेक्शन से परेशान मरीज, जानिए क्या है उपाय

सर्दी खांसी और वायरल इंफेक्शन से परेशान मरीज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में 1 महीने के दौरान 3 चक्रवाती तूफ़ान की वजह से प्रदेश के मौसम में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है. तूफान के कारण मौसम लगातार बदल रहा है. कभी गर्मी तो कभी उमस महसूस की जा रही है. कभी बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हो रही है. इसका सीधा इफेक्ट लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में लोग वायरल इनफेक्शन सर्दी जुकाम बुखार और वायरल निमोनिया बैक्टीरियल निमोनिया से भी लोग परेशान हो रहे हैं. ऐसी समस्या होने पर मरीज को सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. ताकि मरीज जल्द स्वस्थ हो सके.







मौसम बदलने से बढ़ रहा बीमारी का खतरा

श्वसन रोग विभाग के प्रोफेसर और HOD आरके पंडा ने बताया कि देखिए अभी तो जस्ट दिवाली गुजरा है मौसम बदला है.1 महीने में 2 से 3 चक्रवाती तूफान भी आया है. जिसकी वजह से ठंड गर्मी बरसात उमस का असर लोगों पर पड़ा है. वैसे भी सामान्य तौर पर ठंड के मौसम में देखा गया है कि सर्दी खांसी बुखार ये सब चीजें बढ़ती है. लेकिन जब बार-बार चक्रवाती तूफान आते हैं तो इस समय मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव होने की वजह से वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है. जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार यहां तक की वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया इन चीजों को बढ़ा देती है.



