बदलते मौसम में बीमारियां का डर, सर्दी खांसी और वायरल इंफेक्शन से परेशान मरीज, जानिए क्या है उपाय
छत्तीसगढ़ में बदलता मौसम कई तरह की मौसमी बीमारियां भी साथ ला रहा है.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 2:06 PM IST
रायपुर : राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में 1 महीने के दौरान 3 चक्रवाती तूफ़ान की वजह से प्रदेश के मौसम में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है. तूफान के कारण मौसम लगातार बदल रहा है. कभी गर्मी तो कभी उमस महसूस की जा रही है. कभी बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हो रही है. इसका सीधा इफेक्ट लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में लोग वायरल इनफेक्शन सर्दी जुकाम बुखार और वायरल निमोनिया बैक्टीरियल निमोनिया से भी लोग परेशान हो रहे हैं. ऐसी समस्या होने पर मरीज को सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. ताकि मरीज जल्द स्वस्थ हो सके.
मौसम बदलने से बढ़ रहा बीमारी का खतरा
श्वसन रोग विभाग के प्रोफेसर और HOD आरके पंडा ने बताया कि देखिए अभी तो जस्ट दिवाली गुजरा है मौसम बदला है.1 महीने में 2 से 3 चक्रवाती तूफान भी आया है. जिसकी वजह से ठंड गर्मी बरसात उमस का असर लोगों पर पड़ा है. वैसे भी सामान्य तौर पर ठंड के मौसम में देखा गया है कि सर्दी खांसी बुखार ये सब चीजें बढ़ती है. लेकिन जब बार-बार चक्रवाती तूफान आते हैं तो इस समय मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव होने की वजह से वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है. जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार यहां तक की वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया इन चीजों को बढ़ा देती है.
आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी तो देखा गया है कि ठंड के मौसम में अस्थमा ब्रोंकाइटिस एलर्जिक राइटिस बहुत कॉमन होते हैं. जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ सूखी खांसी होना. छाती में भारीपन होना. सीटी जैसी आवाज आना. अगर आप पहले से ही एलर्जी के मरीज हैं या अस्थमा से ग्रसित है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. उसका इलाज तुरंत करें. बुखार और सर्दी भी हो रहा है तो भी उसे अनदेखा न करें-आरके पंडा, श्वसन रोग विशेषज्ञ
अभी ये देखा जा रहा है कि दवाई लेने के बाद भी लंबे समय तक खांसी आ रही है. ऐसी स्थिति में भी मरीज को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
इस तरह की समस्या अगर मरीज को होती है तो वह दुकान या फिर मेडिकल स्टोर से दवाई ना खरीदें. डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई का सेवन मरीज करें. इसके साथ ही इस ठंड के मौसम में लोगों को बाहर के जंक फूड या स्ट्रीट फूड का सेवन बिलकुल भी नहीं करना है. इसके साथ ही इस मौसम में पुरानी और ठंडे चीजों का सेवन न करें. इसके साथ ही आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड जैसी चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए. ऐसे समय में मरीज को गुनगुना गर्म पानी लेना चाहिए. योगा करना चाहिए. गर्म पानी का भाप लेना चाहिए. गरारा करना चाहिए. इन सब चीजों का ध्यान मरीज रखता है तो वह स्वस्थ रह सकता है.