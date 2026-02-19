सुप्रीम कोर्ट मेट्रो का नाम बदलने में आएंगे 40-45 लाख रुपये का खर्च- दिल्ली मेट्रो
डीएमआरसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो का नाम बदलने से करीब सार्वजनिक धन का 40 से 45 लाख रुपये खर्च होगा.
Published : February 19, 2026 at 8:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय करने की मांग का विरोध करते हुए कहा है कि इससे सार्वजनिक राजस्व पर बोझ बढ़ेगा. डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अगर ये मांग मानी गयी तो कई दूसरी याचिकाएं दायर की जाएंगी और दिल्ली मेट्रो पर काफी बोझ बढ़ जाएगा. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान डीएमआरसी की ओर से पेश वकील ने कहा कि फिलहाल अंग्रेजी में Supreme Court और हिंदी में मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय करने से सार्वजनिक धन का करीब 40 से 45 लाख रुपये का खर्च होगा. मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलना एक नीतिगत फैसला है. अगर एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति दी जाएगी तो ऐसी ही कई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के लिए याचिकाएं दायर की जाएंगी. तब कोर्ट ने कहा कि कई याचिकाएं दायर होने की आशंका इस मांग को खारिज करने की वजह नहीं हो सकती.
बता दें कि, हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएमआरसी को नोटिस जारी किया था. याचिका वकील उमेश शर्मा ने दायर की है. इसमें यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम हिन्दी में सर्वोच्च न्यायालय रखा जाए. सेक्रेटेरियट मेट्रो स्टेशन का नाम हिन्दी में केंद्रीय सचिवालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम हिन्दी में दिल्ली विश्वविद्यालय है. उसी तरह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय रखा जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिन्दी में नाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय है.