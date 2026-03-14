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जंगलों और पहाड़ियों को पारकर दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव पहुंचे पुरंगेल, बड़ेपल्ली और बेंगपाल

नक्सल गतिविधियों और दुर्गमता के कारण विकास से कोसों दूर रहने वाले दंतेवाड़ा के सुदूर गांवों में अब बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है.

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दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 1:56 PM IST

4 Min Read
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दंतेवाड़ा: कभी नक्सल गतिविधियों और दुर्गमता के कारण विकास से कोसों दूर माने जाने वाले दंतेवाड़ा जिले के सुदूर गांवों में अब बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है. घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और लंबी पगडंडियों को पार करते हुए जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने प्रशासनिक टीम के साथ किरंदुल से हिरोली होते हुए जिले के सबसे दुर्गम गांवों में शामिल पुरंगेल, बड़ेपल्ली और बेंगपाल का सघन दौरा किया. इस दौरे के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनीं और मौके पर ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

पुरंगेल की राह अब बनेगी आसान

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने दौरे के दौरान पाया कि इन गांवों की सबसे बड़ी समस्या सड़क सुविधा का अभाव है. पुरंगेल तक पहुंचने के लिए आज भी पगडंडियों और घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है. इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुरंगेल तक सड़क निर्माण के लिए तत्काल प्राक्कलन तैयार कर कार्य शुरू किया जाए.

नक्सलगढ़ की बदलती तस्वीर (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने कहा कि सड़क सिर्फ आवागमन का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास का रास्ता भी खोलती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण के बाद गांव में आंगनवाड़ी केंद्र और सर्वसुविधायुक्त स्कूल भवन की स्वीकृति भी दी जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके.

पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान

दौरे के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या भी सामने रखी. इस पर कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित करते हुए गांवों में कुआं, नलकूप और हैंडपंप की व्यवस्था सुनिश्चित करे. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

गांव में मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि इन गांवों में हर 15 दिन में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं. इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार, जांच और आवश्यक दवाइयों की सुविधा गांव में ही उपलब्ध कराई जाएगी.

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दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित दुर्गम गांवों में कलेक्टर की चौपाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

आजीविका के नए अवसरों से जुड़ेगा ग्रामीण जीवन

ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कलेक्टर ने आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को बकरी पालन और सूअर पालन जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें स्थायी आय का स्रोत मिल सके. इसके साथ ही ग्रामीणों को फलदार पौधों का वितरण कर कृषि आधारित आय बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है.

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने संसाधनों का उपयोग कर बेहतर जीवन जी सकें.

राशन और दस्तावेजों की सुविधा गांव तक

दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के सामने राशन की उपलब्धता भी बड़ी समस्या रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने इन तीनों गांवों के लिए ऑफलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि किरंदुल में एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां ग्रामीणों के बैंक खाते, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जॉब कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए जाएंगे. इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी.

अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता

दौरे के अंत में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ सबसे दूर बसे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे.

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, डीएफओ रामाकृष्णा रंगनाधा वाय सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने दुर्गम क्षेत्र के विकास के लिए समन्वय के साथ काम करने का भरोसा दिलाया.

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