बदल रही सुकमा पुलिस की तस्वीर, बंदूक के साथ तकनीक बनेगी ताकत, 50 जवान बन रहे कंप्यूटर फ्रेंडली
सुकमा में अब पुलिसिंग की तस्वीर बदल रही है.एसपी की निगरानी में जवानों को कंप्यूटर फ्रेंडली बनाया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 6:22 PM IST
सुकमा : कभी घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में नक्सल चुनौती का सामना करने के लिए हथियार थामने वाले सुकमा पुलिस के जवान अब बदलते दौर की पुलिसिंग के लिए खुद को तकनीक से जोड़ रहे हैं. जंगलों में ऑपरेशन से लेकर अब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर डिजिटल सिस्टम समझने तक जवानों का यह सफर पुलिसिंग में आ रहे बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रहा है.
तकनीक में दक्ष हो रहे जवान
सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित जिले में पुलिसिंग की चुनौतियां सिर्फ जंगल और सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं हैं.बदलती तकनीक के दौर में थानों का कामकाज भी तेजी से डिजिटल हो रहा है. इसी जरूरत को देखते हुए अब जवानों को कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक में दक्ष बनाने की पहल की जा रही है.
जिले के करीब 50 जवानों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है.प्रशिक्षण के दौरान जवान कंप्यूटर के बुनियादी इस्तेमाल से लेकर थाने में होने वाले डिजिटल कार्यों की प्रक्रिया को समझ रहे हैं - मयंक गुर्जर, एसपी
जंगल से कंप्यूटर स्क्रीन तक का सफर
सुकमा की पुलिसिंग की अपनी अलग चुनौतियां रही हैं.लंबे समय तक जवानों की पहचान जंगलों में चलने वाले अभियानों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ी रही है. लेकिन अब उसी पुलिस व्यवस्था में तकनीक की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है. एक ओर जवान सुरक्षा अभियानों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो दूसरी ओर कंप्यूटर प्रशिक्षण के जरिए डिजिटल सिस्टम को समझ रहे हैं.यह बदलाव बताता है कि आधुनिक पुलिसिंग में हथियार और तकनीक, दोनों की अपनी अहम भूमिका है.
बंदूक के साथ तकनीक भी बनेगी ताकत
पुलिसिंग का स्वरूप लगातार बदल रहा है.आज किसी थाने में सिर्फ फील्ड ड्यूटी और सुरक्षा व्यवस्था ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना, डिजिटल माध्यम से जानकारी दर्ज करना और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी हो गया है.ऐसे में कंप्यूटर प्रशिक्षण जवानों के लिए सिर्फ एक नई तकनीक सीखने का माध्यम नहीं, बल्कि पुलिसिंग के बदलते स्वरूप के साथ कदम मिलाने की तैयारी भी है. प्रशिक्षण के बाद जवान थानों में होने वाले डिजिटल और कंप्यूटर आधारित कार्यों को अधिक आत्मविश्वास के साथ संभाल सकेंगे.
सुकमा के इन जवानों के लिए यह बदलाव महज माउस और कीबोर्ड चलाना सीखने तक सीमित नहीं है. यह उस पुलिसिंग की ओर बढ़ता कदम है, जहां जंगल की चुनौती के साथ डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी जवान तैयार हो रहे हैं.
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