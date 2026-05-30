बेटियों के प्रति बदल रही सोच: जनाना अस्पताल से सजी–धजी कार से घर लेकर गए 'नन्ही परी' को
अलवर के जनाना अस्पताल में एक मां ने जब को जन्म लिया, तो परिवार ने जश्न मनाया.
Published : May 30, 2026 at 3:53 PM IST
अलवर: समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच में अब बदलाव देखने को मिल रहा है. अब लोग बेटियों के होने पर जश्न मना रहे हैं. ऐसा ही एक दृश्य शनिवार को शहर के जनाना अस्पताल में देखने को मिला. जहां शहर के समीप ही खुदनपुरी गांव के भीम नगर के एक परिवार में बच्ची के जन्म के बाद खुशी की लहर दौड़ गई. वहीं शनिवार को नन्ही मासूम को घर जाने के लिए पिता व परिवार सजी-धजी गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंचे और मां व बेटी को सम्मान के साथ अपने घर लेकर गए. इस दृश्य को देखने के लिए अलवर के जनाना अस्पताल में लोगों की खासी भीड़ लग गई.
भीम नगर निवासी जतिन ने बताया कि गत दिनों पहले उनके परिवार में बेटी ने जन्म लिया. इसके बाद परिवार में जश्न मनाया गया. उन्होंने बताया कि इसी दिन परिवार के लोगों ने बेटी को घर लाने के दौरान जन्म उत्सव मनाने का विचार रखा. जिसके बाद वह कार को सजाकर शनिवार को जनाना अस्पताल बेटी को लेने पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनकी इस पहल से एक संदेश भी गया कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है.
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खुद निजी अस्पताल में कार्यरत, सरकारी में कराया प्रसव: जतिन ने बताया कि वह निजी अस्पताल में नर्सिंग कर्मी के रूप में कार्य करते हैं. इसके बावजूद भी उन्होंने सरकारी अस्पताल में पत्नी का प्रसव कराया. उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सालय में बेहतर सुविधाएं हैं. यहां नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने बेहतर सेवाएं प्रदान की हैं. जतिन ने बताया कि वह समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है.
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शनिवार को जनाना अस्पताल में जब एक सजी-धजी कार गेट पर पहुंची, तो अस्पताल में मौजूद कर्मचारी व मरीजों के अटेंडेंट गाड़ी को देखकर अचरज में पड़ गए. इसके बाद लोगों में गाड़ी को लेकर चर्चाएं होने लगी कि किसी खास मेहमान के लिए यह गाड़ी सज कर आई है. लेकिन जब जनाना अस्पताल से एक नवजात बच्ची को गाड़ी में बैठकर परिवार घर लेकर गया, इस दौरान लोगों ने परिवार की सराहना की.