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'अर्नब' चक्रवात का असर: सहायक कारापाल की शारीरिक परीक्षा अब नवंबर में, 56 हजार अभ्यर्थियों को इंतजार

परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करते परीक्षार्थी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर को देखते हुए सहायक कारापाल भर्ती की शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम बदल दिया गया है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने रांची केंद्र पर होने वाली परीक्षा को स्थगित करते हुए नई तिथियों की घोषणा की है. अब यह परीक्षा 28 से 31 अक्टूबर की जगह 18 से 21 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी. इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

आयोग के इस फैसले का असर केवल रांची स्थित परीक्षा केंद्र के कार्यक्रम पर पड़ा है. जैप-1 ग्राउंड, डोरंडा में चार दिनों तक चलने वाली शारीरिक परीक्षा अब नवंबर में होगी. पहले 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा में शामिल होना था. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, इन तारीखों के बदले क्रमशः 18, 19, 20 और 21 नवंबर निर्धारित किए गए हैं.