'अर्नब' चक्रवात का असर: सहायक कारापाल की शारीरिक परीक्षा अब नवंबर में, 56 हजार अभ्यर्थियों को इंतजार
चक्रवात 'अर्नब' के असर को देखते हुए सहायक कारापाल भर्ती की शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है. रिपोर्ट. चंदन भट्टाचार्य
Published : October 29, 2026 at 4:10 AM IST
रांची: झारखंड में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर को देखते हुए सहायक कारापाल भर्ती की शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम बदल दिया गया है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने रांची केंद्र पर होने वाली परीक्षा को स्थगित करते हुए नई तिथियों की घोषणा की है. अब यह परीक्षा 28 से 31 अक्टूबर की जगह 18 से 21 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी. इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.
आयोग के इस फैसले का असर केवल रांची स्थित परीक्षा केंद्र के कार्यक्रम पर पड़ा है. जैप-1 ग्राउंड, डोरंडा में चार दिनों तक चलने वाली शारीरिक परीक्षा अब नवंबर में होगी. पहले 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा में शामिल होना था. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, इन तारीखों के बदले क्रमशः 18, 19, 20 और 21 नवंबर निर्धारित किए गए हैं.
भारी बारिश की आशंका के बीच बदला कार्यक्रम
चक्रवात 'अर्नब' के कारण रांची में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है. पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड के कार्यालय से मिले पत्र के बाद चयन पर्षद- 1 के तहत होने वाली परीक्षा की तारीखों में संशोधन किया गया है. आयोग ने साफ किया है कि रांची केंद्र के लिए निर्धारित तिथियां ही बदली गई हैं. शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा का बाकी कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा.
84 पदों के लिए 56 हजार से अधिक दावेदार
झारखंड सहायक कारापाल नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के तहत कुल 84 पदों पर नियुक्ति होनी है. इसके लिए राज्य के तीन केंद्रों पर 56,304 अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा में शामिल होना है. रांची के जैप-1 ग्राउंड में 25,215, हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में 19,926 और गोड्डा के राजेंद्र स्टेडियम, महागामा में 11,163 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.
पदों की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है. औसतन एक पद के लिए करीब 670 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. ऐसे में शारीरिक परीक्षा चयन प्रक्रिया का अहम चरण है. इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति की अगली प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे. रांची केंद्र के अभ्यर्थियों को अब संशोधित तारीखों के अनुसार, अपनी तैयारी और यात्रा की योजना बनानी होगी.
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