पुल निर्माण के चलते जोधपुर मंडल की चार रेलसेवाओं के संचालन में बदलाव
जोधपुर से चलने वाली मंडोर एक्सप्रेस में 17 से 23 अक्टूबर तक दोनों अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे.
Published : October 16, 2026 at 2:15 PM IST
जैसलमेर : पश्चिम रेलवे के वापी-भीलड़ी रेलखंड पर रोड ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य के चलते जोधपुर मंडल से जुड़ी चार रेलसेवाओं के संचालन पर असर पड़ेगा. निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण एक ट्रेन को निर्धारित समय से देरी से रवाना किया जाएगा, जबकि तीन अन्य रेलसेवाओं को रास्ते में कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जाएगा. वहीं, त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंडोर एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से एसी श्रेणी के दो अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है.
चार रेलसेवाओं के समय में होगा बदलाव : जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि निर्माण कार्य के कारण ट्रेन संख्या 12490 दादर-श्रीगंगानगर द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 अक्टूबर को दादर से अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से रवाना होगी. इसी तरह, ट्रेन संख्या 20495 जोधपुर-हड़पसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 17 अक्टूबर को जोधपुर से प्रस्थान करने के बाद पश्चिम रेलवे के क्षेत्र में एक घंटा 45 मिनट तक नियंत्रित रहेगी. इससे इस रेलसेवा के आगे के सफर पर असर पड़ सकता है.
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बाड़मेर और जैसलमेर से चलने वाली ट्रेनें भी प्रभावित : रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 21902 बाड़मेर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 17 अक्टूबर को मार्ग में एक घंटे तक नियंत्रित किया जाएगा. वहीं, ट्रेन संख्या 22932 जैसलमेर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस पश्चिम रेलवे के क्षेत्र में 25 मिनट तक नियंत्रित रहेगी. रेलखंड पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण यह व्यवस्था की गई है. ऐसे में संबंधित ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह है कि वे सफर पर निकलने से पहले ट्रेन के निर्धारित समय और परिचालन संबंधी नवीनतम जानकारी की पुष्टि कर लें.
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मंडोर एक्सप्रेस में बढ़ेंगी एसी श्रेणी की बर्थ : त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली मंडोर एक्सप्रेस में एसी श्रेणी के दो अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है. इस व्यवस्था से यात्रियों को अधिक बर्थ उपलब्ध होंगी और त्योहारों के दौरान यात्रा के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी. जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव के अनुसार, ट्रेन संख्या 22491/22492 जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस में एक सेकंड एसी और एक थर्ड एसी इकोनॉमी कोच अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे.
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17 से 24 अक्टूबर तक रहेगी अतिरिक्त कोच की व्यवस्था : रेलवे की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जोधपुर से चलने वाली मंडोर एक्सप्रेस में 17 से 23 अक्टूबर तक दोनों अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे. वहीं, दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेन में 18 से 24 अक्टूबर तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी. त्योहारी अवधि में अतिरिक्त कोच लगाए जाने से यात्रियों को आरक्षित सीटों और बर्थ की उपलब्धता में राहत मिलने की उम्मीद है. रेलवे का यह कदम त्योहारों के दौरान बढ़ते यात्री भार को देखते हुए उठाया है.
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