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पुल निर्माण के चलते जोधपुर मंडल की चार रेलसेवाओं के संचालन में बदलाव

स्टेशन पर खड़ी ट्रेन ( Source - Indian Railway )

जैसलमेर : पश्चिम रेलवे के वापी-भीलड़ी रेलखंड पर रोड ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य के चलते जोधपुर मंडल से जुड़ी चार रेलसेवाओं के संचालन पर असर पड़ेगा. निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण एक ट्रेन को निर्धारित समय से देरी से रवाना किया जाएगा, जबकि तीन अन्य रेलसेवाओं को रास्ते में कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जाएगा. वहीं, त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंडोर एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से एसी श्रेणी के दो अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है.