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रांची एयरपोर्ट से उड़ानों की समय-सारणी बदली: 25 अक्टूबर से लागू होगा नया शेड्यूल

रांची एयरपोर्ट ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली विमानों की समय-सारणी में बदलाव किया गया है. नई समय-सारणी 25 अक्टूबर 2026 से लागू होगी. अधिकांश उड़ानों के लिए यह शेड्यूल 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा. ऐसे में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी उड़ान के आगमन और प्रस्थान के समय की जानकारी पहले से लेनी होगी, ताकि एयरपोर्ट पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो.

नई समय-सारणी के तहत रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और चेन्नई सहित विभिन्न शहरों के लिए संचालित होने वाली उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है. जारी कार्यक्रम में अलग-अलग उड़ानों के प्रस्थान का समय निर्धारित किया गया है. वहीं, कुछ उड़ानों के लिए प्रभावी तिथियां भी अलग रखी गई हैं. इसलिए यात्रियों को अपनी टिकट पर दर्ज समय और एयरलाइन की ओर से जारी नवीनतम सूचना का मिलान करना जरूरी होगा.