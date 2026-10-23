रांची एयरपोर्ट से उड़ानों की समय-सारणी बदली: 25 अक्टूबर से लागू होगा नया शेड्यूल
रांची एयरपोर्ट से उड़ानों की समय-सारणी में तब्दीलियां की गयी हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 10:34 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली विमानों की समय-सारणी में बदलाव किया गया है. नई समय-सारणी 25 अक्टूबर 2026 से लागू होगी. अधिकांश उड़ानों के लिए यह शेड्यूल 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा. ऐसे में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी उड़ान के आगमन और प्रस्थान के समय की जानकारी पहले से लेनी होगी, ताकि एयरपोर्ट पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो.
नई समय-सारणी के तहत रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और चेन्नई सहित विभिन्न शहरों के लिए संचालित होने वाली उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है. जारी कार्यक्रम में अलग-अलग उड़ानों के प्रस्थान का समय निर्धारित किया गया है. वहीं, कुछ उड़ानों के लिए प्रभावी तिथियां भी अलग रखी गई हैं. इसलिए यात्रियों को अपनी टिकट पर दर्ज समय और एयरलाइन की ओर से जारी नवीनतम सूचना का मिलान करना जरूरी होगा.
सुबह से रात तक दिल्ली के लिए उड़ानें
निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, रांची एयरपोर्ट से सुबह 7:50 बजे दिल्ली के लिए उड़ान रवाना होगी. इसके बाद सुबह 8 बजे हैदराबाद जाने वाली विमान का प्रस्थान निर्धारित है. सुबह 8:35 बजे कोलकाता के लिए उड़ान रवाना होगी. वहीं, सुबह 9:55 बजे दिल्ली के लिए एक अन्य उड़ान का समय निर्धारित किया गया है.
दोपहर में भी विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध रहेंगी
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु के लिए विमान रवाना होगा. इसके बाद दोपहर 1:35 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ान का प्रस्थान होगा. शाम 5:20 बजे दिल्ली के लिए एक अन्य विमान रवाना होगा. वहीं, रात 8:35 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ान का समय निर्धारित किया गया है.
यात्रा से पहले समय की करें पुष्टि
समय-सारणी में बदलाव का असर उन यात्रियों पर पड़ सकता है, जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं. ऐसे यात्रियों को अपनी उड़ान के निर्धारित समय की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए. खासकर सुबह की उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रस्थान के समय में बदलाव को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.
एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन संबंधित एयरलाइन की निर्धारित समय-सारणी के अनुसार होगा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर उड़ान के नए समय की पुष्टि कर लें. इससे समय में बदलाव के कारण होने वाली असुविधा से बचा जा सकता है.
नई समय-सारणी के प्रमुख समय
- सुबह 7:50 बजे: दिल्ली के लिए उड़ान का प्रस्थान.
- सुबह 8:00 बजे: हैदराबाद जाने वाली उड़ान का प्रस्थान.
- सुबह 8:35 बजे: कोलकाता के लिए उड़ान का प्रस्थान.
- सुबह 9:55 बजे: दिल्ली जाने वाली एक अन्य उड़ान का प्रस्थान.
- दोपहर 12:30 बजे: बेंगलुरु के लिए उड़ान का प्रस्थान.
- दोपहर 1:35 बजे: दिल्ली जाने वाली उड़ान का प्रस्थान.
- शाम 5:20 बजे: दिल्ली के लिए उड़ान का प्रस्थान.
- रात 8:35 बजे: दिल्ली जाने वाली उड़ान का प्रस्थान.
इसे भी पढ़ें- खराब मौसम का असर: रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द, 24 विमान मूवमेंट प्रभावित
इसे भी पढ़ें- खराब मौसम से रांची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, इंडिगो की दिल्ली फ्लाइट रद्द
इसे भी पढ़ें- रांची एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी के कारण इंडिगो विमान की उड़ान टली, यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया