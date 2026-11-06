दीवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, रात 10 बजे तक मिलेगी आखिरी ट्रेन
दिल्ली मेट्रो ने दीवाली पर अपनी टाइमिंग में बदलाव किया. कई लाइनों पर सुबह जल्दी तो सभी लाइनों पर रात 10 बजे आखिरी ट्रेन मिलेगी.
Published : November 6, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली: दीवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. 8 नवंबर (रविवार) को यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ लाइनों पर सुबह ट्रेनें जल्दी चलेंगी, जबकि शाम को सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 10 बजे तक ही मिलेगी. सामान्य दिनों में रात 11 बजे आखिरी ट्रेन मिलती है.
सुबह जल्दी मिलेगी ट्रेनें
आमतौर पर रविवार को सुबह 7 बजे ट्रेनें शुरू होती हैं. लेकिन दीवाली के दिन ये तीन लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाएंगी-
- पिंक लाइन (मजलिस पार्क-मजलिस पार्क/शिव विहार)
- मैजेंटा लाइन (बोटेनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और मजलिस पार्क-दीपाली चौक)
- ग्रे लाइन (द्वारका-धंसा बस स्टैंड)
आखिरी ट्रेन रात 10 बजे तक
दीवाली की रात को जश्न और भीड़ को देखते हुए, सभी मेट्रो लाइनों (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित) के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे चलने लगेगी. यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी बदलाव के हिसाब से बनाएं. ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो (DMRC) की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हैं.
LAST METRO TRAIN SERVICE TO COMMENCE AT 10:00 PM (INSTEAD OF ROUTINE 11:00 PM) FROM TERMINAL STATIONS OF ALL LINES ON DIWALI On the occasion of Diwali, i.e. 08th November 2026 (Sunday), Metro train services on the Pink Line (Majlis Park-Majlis Park/Shiv Vihar), Magenta Line (Botanical Garden - Krishna Park Ext. & Majlis Park – Deepali Chowk) and Grey Line (Dwarka Kakrola - Dhansa Bus Stand), which normally commence at 7:00 AM on Sundays, will begin one hour earlier at 6:00 AM from terminal stations. Further, in view of Diwali celebrations during the evening, the last Metro train service will commence at 10:00 PM from terminal stations of all Metro Lines, including the Airport Express Line, instead of the usual last train departure timing of 11:00 PM. Passengers are advised to plan their journeys accordingly and may refer to the DMRC website and official social media handles for further updates.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 6, 2026
इसे भी पढ़ें: