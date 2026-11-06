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दीवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, रात 10 बजे तक मिलेगी आखिरी ट्रेन

दिल्ली मेट्रो ने दीवाली पर अपनी टाइमिंग में बदलाव किया. कई लाइनों पर सुबह जल्दी तो सभी लाइनों पर रात 10 बजे आखिरी ट्रेन मिलेगी.

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दीवाली पर रात 10 बजे मिलेगी आखिरी मेट्रो सेवा. Etv Bharat (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2026 at 5:57 PM IST

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नई दिल्ली: दीवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. 8 नवंबर (रविवार) को यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ लाइनों पर सुबह ट्रेनें जल्दी चलेंगी, जबकि शाम को सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 10 बजे तक ही मिलेगी. सामान्य दिनों में रात 11 बजे आखिरी ट्रेन मिलती है.

सुबह जल्दी मिलेगी ट्रेनें

आमतौर पर रविवार को सुबह 7 बजे ट्रेनें शुरू होती हैं. लेकिन दीवाली के दिन ये तीन लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाएंगी-

  • पिंक लाइन (मजलिस पार्क-मजलिस पार्क/शिव विहार)
  • मैजेंटा लाइन (बोटेनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और मजलिस पार्क-दीपाली चौक)
  • ग्रे लाइन (द्वारका-धंसा बस स्टैंड)

आखिरी ट्रेन रात 10 बजे तक

दीवाली की रात को जश्न और भीड़ को देखते हुए, सभी मेट्रो लाइनों (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित) के टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे चलने लगेगी. यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी बदलाव के हिसाब से बनाएं. ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली मेट्रो (DMRC) की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हैं.

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