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जहां कभी गरजती थीं नक्सलियों की बंदूकें, अब हो रहा है विकास, नक्सल मुक्त गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में कैसे हो रहा बदलाव?

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पर अब बदलाव की लहर दिख रही है. 30 साल तक यहां लाल आतंक का राज था, लेकिन आज नक्सल-मुक्त होने से इस इलाके की दिशा और दशा दोनों बदल गई है. कभी भाकपा माओवादियों के कब्जे में रहा बूढ़ा पहाड़ अब पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होने की ओर अग्रसर है. केंद्र सरकार ने भी बूढ़ा पहाड़ को नक्सल-मुक्त घोषित कर दिया है. बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बसे गांवों से माओवादियों का किला ढह गया है. ग्रामीणों में पुलिस और नक्सलियों दोनों का डर खत्म हो गया है.

छत्तीसगढ़, लातेहार और गढ़वा से घिरा यह बूढ़ा पहाड़ 52 किलोमीटर तक फैला है. यह माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था. गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ से सटे बूढ़ा गांव, कोरवाटोली, कोरवाडीह, बहेराटोली, तुरेर, तमुरा, खपरी महुआ, सरुवत, कुल्ही, हेसातु, चेमो और सनया जैसे आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में, चाहे आम लोग हों या सुरक्षाकर्मी, कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था.

नक्सल-मुक्त बूढ़ा पहाड़ में हो रहा बदलाव (Etv Bharat)

2018 में, माओवादियों ने बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बहेराखंड में लैंडमाइन ब्लास्ट किया था, जिसमें आधा दर्जन जवान शहीद हो गए. इसके बाद पुलिस और CRPF 172 बटालियन के जवानों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया. जहां कभी धमाकों की आवाज गूंजती थी, उस बूढ़ा पहाड़ में अब विकास की बयार बह रही है. आज पहाड़ पर रहने वाले विलुप्तप्राय आदिम जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. बीएसएनएल का टावर लगाया गया है, स्कूल बन रहा है और जमीन से पहाड़ तक पानी पहुंचाया जा रहा है.

ग्रामीणों ने बताया कि कभी यहां नक्सलियों का राज था, लेकिन आज वे बेखौफ होकर रह रहे हैं, घूम रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. जिले के भंडरिया प्रखंड की टेहरी पंचायत में मौजूद बूढ़ा पहाड़ की मुखिया विनिको टोप्पो ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ में आज बहुत विकास हुआ है. पहले हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे क्योंकि गोलियों और बंदूकों की आवाजें सुनाई देती थीं. लेकिन आज हम बिना डरे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं. ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं.