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जहां कभी गरजती थीं नक्सलियों की बंदूकें, अब हो रहा है विकास, नक्सल मुक्त गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में कैसे हो रहा बदलाव?

नक्सल मुक्त होने की घोषणा के बाद गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में बदलाव हो रहा है. इससे जुड़ी संवाददाता विनय कुमार पांडेय की रिपोर्ट.

Budha Pahad
बूढ़ा पहाड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 1, 2026 at 3:44 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 5:12 PM IST

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गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पर अब बदलाव की लहर दिख रही है. 30 साल तक यहां लाल आतंक का राज था, लेकिन आज नक्सल-मुक्त होने से इस इलाके की दिशा और दशा दोनों बदल गई है. कभी भाकपा माओवादियों के कब्जे में रहा बूढ़ा पहाड़ अब पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होने की ओर अग्रसर है. केंद्र सरकार ने भी बूढ़ा पहाड़ को नक्सल-मुक्त घोषित कर दिया है. बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बसे गांवों से माओवादियों का किला ढह गया है. ग्रामीणों में पुलिस और नक्सलियों दोनों का डर खत्म हो गया है.

छत्तीसगढ़, लातेहार और गढ़वा से घिरा यह बूढ़ा पहाड़ 52 किलोमीटर तक फैला है. यह माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था. गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ से सटे बूढ़ा गांव, कोरवाटोली, कोरवाडीह, बहेराटोली, तुरेर, तमुरा, खपरी महुआ, सरुवत, कुल्ही, हेसातु, चेमो और सनया जैसे आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में, चाहे आम लोग हों या सुरक्षाकर्मी, कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था.

नक्सल-मुक्त बूढ़ा पहाड़ में हो रहा बदलाव (Etv Bharat)

2018 में, माओवादियों ने बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बहेराखंड में लैंडमाइन ब्लास्ट किया था, जिसमें आधा दर्जन जवान शहीद हो गए. इसके बाद पुलिस और CRPF 172 बटालियन के जवानों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया. जहां कभी धमाकों की आवाज गूंजती थी, उस बूढ़ा पहाड़ में अब विकास की बयार बह रही है. आज पहाड़ पर रहने वाले विलुप्तप्राय आदिम जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. बीएसएनएल का टावर लगाया गया है, स्कूल बन रहा है और जमीन से पहाड़ तक पानी पहुंचाया जा रहा है.

ग्रामीणों ने बताया कि कभी यहां नक्सलियों का राज था, लेकिन आज वे बेखौफ होकर रह रहे हैं, घूम रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. जिले के भंडरिया प्रखंड की टेहरी पंचायत में मौजूद बूढ़ा पहाड़ की मुखिया विनिको टोप्पो ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ में आज बहुत विकास हुआ है. पहले हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे क्योंकि गोलियों और बंदूकों की आवाजें सुनाई देती थीं. लेकिन आज हम बिना डरे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं. ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं.

उपायुक्त दिनेश यादव और एसपी अमन कुमार ने कहा कि गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ हमेशा सुर्खियों में रहा है. यह नक्सली क्षेत्र रहा है और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है. ऐसे हालात में हम वहां विकास कर रहे हैं. आज के हालात बीस साल पहले के हालात से बिल्कुल उलट हैं. वहां विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन वहां और विकास की जरूरत है. ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. उस इलाके से नक्सली अब खत्म हो चुके हैं. वे कुछ पॉकेट तक ही सिमट कर रह गए हैं. हमारी फोर्स जल्द ही उन्हें भी खत्म कर देगी.

स्थानीय भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि हम सब बूढ़ा पहाड़ पर विकास चाहते हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ जाते हैं, फोटो खींचवाते हैं और लौट आते हैं. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए टास्क को गढ़वा में बैठे अधिकारियों ने नहीं किया है.

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Last Updated : April 1, 2026 at 5:12 PM IST

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