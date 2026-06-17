वृद्धावस्था पेंशन नियमों में हुआ बदलाव, जल्द करें ये काम नहीं तो रुक जाएगी पेंशन
जिन लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत साल 2026 में पेंशन धनराशि का भुगतान हो रहा है, उन्हें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 2:04 PM IST
फिरोजाबाद: अगर कोई बृद्धावस्था पेंशन ले रहा है या फिर नए सिरे से पेंशन लेने की तैयारी कर रहा है, तो यह खबर ऐसे लोगों के लिए बड़े काम की हो सकती है. बृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु के लिए जो प्रमाणपत्र लगता था, उसमें बदलाव कर दिया गया है. अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा बल्कि कुछ भी ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें लगाना जरूरी है, आइए जानते हैं.
जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती राजवती के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए जन्म तिथि, प्रमाण पत्र के सम्बंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. शासनादेश के अनुसार आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है.
शासन की तरफ से आयु प्रमाण के रूप में निर्धारित अभिलेखों के अनुसार साल 2024 के बाद ऑनलाइन कराने वाले ऐसे लाभार्थी जिनको अभी तक पेंशन की एक भी किश्त प्राप्त नहीं हुई है, उनको आयु प्रमाण-पत्र हेतु अपने ऑनलाइन आवेदन में ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण-पत्र और नगरीय क्षेत्र में शैक्षिक प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक अभिलेख संलग्न कराना अनिवार्य है, नहीं तो निर्धारित अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में भविष्य में पेंशन संबंधी कार्रवाई प्रभावित हो सकती है.
आवेदक इन अभिलेखों को नजदीकी जनसेवा केन्द्र या सीएससी पर जाकर अपलोड करा सकते हैं. इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की सुविधा को देखते हुए, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन दबरई, फिरोजाबाद के कक्ष संख्या-19 में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है. इस हेल्प डेस्क पर तैनात कार्मिक द्वारा आवेदकों के अभिलेखों का ऑनलाइन अपलोड कार्य निःशुल्क किया जाएगा.
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पेंशन पंजीकरण संख्या, बैंक खाते का विवरण, आधार कार्ड, शासन द्वारा निर्धारित वैध आयु प्रमाण-पत्रों में से कोई एक दस्तावेज, मोबाइल नंबर (ओ.टी.पी. के लिये), साथ लेकर आए.
अधिकारी श्रीमती राजवती ने जनपद के 2024 के पश्चात् ऑनलाइन कराने वाले वृद्धावस्था पेंशन आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे यथाशीघ्र अपने अभिलेख सम्मिट कराकर शासन की मंशा के अनुरूप अपनी पेंशन संबंधी अभिलेखीय प्रक्रिया पूर्ण करा लें, जिससे निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आगामी किश्त में शासन पेंशन धनराशि आधार लिंक बैंक खाते में प्राप्त हो सके. जिन लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत साल 2026 में पेंशन धनराशि का भुगतान प्राप्त हो रहा है, उन्हें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी है.
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