बदलावों के दौर से गुजर रही उत्तराखंड भाजपा, जानिये क्या हैं इसके सियासी मायने
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद उत्तराखंड बीजेपी संगठन में बदलाव होने लगे हैं. जानकार इसे बड़ी सियासी तैयारी बता रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 2, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 3:22 PM IST
देहरादून: विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी में बदलाव दिखने शुरू हो गये हैं. पॉलिटिकल गलियारों में भी इसे लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है. कोई इसे बीजेपी की नेक्सट लेवल प्लानिंग बता रहा है तो कोई इसे बीजेपी की घबराहाट के बाद उठाये जा रहे एहतियाती कदम बता रहा है. बात कुछ भी हो मगर उत्तराखंड में बीजेपी की कई नई तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा केवल औपचारिक नहीं था.
उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. केंद्र से लेकर राज्यों तक भाजपा ने संगठन को हाल ही में रिवाइव किया है. भाजपा ने एक युवा नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान थमाई. राष्ट्रिय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे. वे 28 से 30 मई तक देहरादून में रुके. इन तीन दिनों में उन्होंने पार्टी की नब्ज़ टटोली. इस बैठक उनके साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे. इन तीन दिनों में इन दोनों ने 2027 विधानसभा चुनाव की डीप प्लानिंग की. जिसके लिए कई फैसले लिये गये. उनके ये फैसले धीरे धीरे बीजेपी में बदलाव के रूप में सामने आ रहे हैं.
कमजोर सीटों पर फोकस, सांसदों को जिम्मेदारी: केंद्रीय नेतृत्व के इस प्रवास में विधायकों और सांसदों की बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा उन सीटों पर हुई जहां पर पार्टी पिछले चुनावों में कमज़ोर थी. पिछले चुनावों परिणामों पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो हरिद्वार जिले में सबसे बुरा हाल रहा था. हरिद्वार जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं. जिनमें से 8 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. उधम सिंह नगर में 9 सीटों में से 5 पर चुनाव हारी थी. लोकसभा की दृष्टिकोण से देखें तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 विधानसभाएं हैं. जिनमें 8 विधानसभाएं भगवानपुर, झबरेड़ा, ज्वालापुर, मंगलोर, कलियर, खानपुर, लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण सीटों पर भाजपा को हार को स्वाद चखना पड़ा.
त्रिवेंद्र और अजय भट्ट को जिम्मेदारी: वहीं, नैनीताल लोकसभा सीट पर भी 14 विधानसभा सीटें में 5 जसपुर, बाजपुर, किच्छा, नानकमत्ता और खटीमा पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में जब भाजपा अगले चुनाव के लिए दम भर रही है तो इन कमज़ोर सीटों पर जोर दिया जा रहा है. जिसके लिए दो बड़े सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है. हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत और नैनीताल लोकसभा सीट पर सांसद अजय भट्ट को इन हारी हुई सीटों को जीत में तब्दील करने की जिम्मेदारी दी गई है.
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड प्रवास से पहले भाजपा में एक अजीब सा माहौल व्याप्त था. कई विधायकों की नाराजगी की चर्चाएं सोशल मीडिया पर तैर रही थी. सबसे चर्चित मुद्दा भाजपा विधायक अरविंद पांडे का रहा. अरविंद पांडे पिछले कुछ महीनों से काफी मुखर हैं. वे लगातार सुर्खियों में हैं. उनके कारण सरकार भी कई बार असहज नजर आई. पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और सांसद अनिल बलूनी की अरविंद पांडे से मुलाकात ने गुटाबाजी की बातों को बल दिया, मगर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से दौरे से पहले सभी नेता नेता डिनर डिप्लोमेसी करते दिखे. इससे साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि भाजपा एकजुट है.
इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नाराज अरविंज पांडे, बिशन सिंह चुफाल बैठक में दिखाई दिये. उनका न केवल स्वागत हुआ, बल्कि उनका फीडबैक भी लिया. साथ ही सीएम धामी और अरविंद पांडे की एक साथ तस्वीर भी सामने आई. इससे पहले अरविंद पांडे, सीएम धामी की किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे. इन दोनों नेताओं के बीच कोल्ड वॉर की खबरें गढ़ी जा रही थी. जिस पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पानी फेर. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद अब बदलाव नजर आने लगा है.
नुकसान करने वाले दूर, नाराजों को मनाया: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड प्रवास से लौटने के बाद केवल गुटबाजी का खात्मा ही नही संगठन स्तर भी जरुरी बदलावों की शुरुआत हो चुकी है. ये शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में भाजपा के संगठन महामंत्री के तबादले से हुई है. उत्तराखंड में भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार को राजस्थान भेज दिया गया है. हालांकि पार्टी इसे एक सामान्य प्रकिया बता रही है, मगर सियासी गलियारों में इस बात की अर्चाएं जोरों पर है कि ये संगठन महामंत्री का प्रमोशन है या डिमोशन?
प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रभारी को लेकर चर्चाएं तेज: वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा ने कहा संगठन महामंत्री अजय कुमार को उत्तराखंड में 6 साल से ज्यादा हो चुका था. पिछले कुछ सालों में कई बार उनको लेकर इस तरह की चर्चाएं हुई जिसको लेकर बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा. ऐसे में अजय कुमार को भाजपा ने सेफ एग्जिट दिया है. यही नहीं चर्चाएं इस बात की भी हैं कि अभी उत्तराखंड भाजपा संगठन में और भी बड़े बदलाव हो सकते हैं. जिसमें प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष को बदलने की चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं.
वहीं, अगर प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व की बात करें तो फिलहाल पीएम मोदी और अमित का सीएम धामी पर भरोसा बरकरार है. अपने कार्यकाल के दौरान सीएम धामी सभी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं. जिसकी तस्दीक पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान उन्हें मिलने वाला शाबासी करती है. इसके साथ ही बीजेपी के नये नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तराखंड के धामी मॉडल से खुश नजर आये.
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