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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे व हरदोई-लखनऊ NH का लोकार्पण कल; बदली रहेगी ट्रफिक व्यवस्था, इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन

लखनऊ : राजधानी में सोमवार को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे व हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण और इंजीनियरिंग काॅलेज फ्लाईओवर का शिलान्यास सोमवार को किया जाएगा. कार्यक्रम शाम 4 बजे से सरोजनीनगर स्थित सैनिक स्कूल में आयोजित होगा. कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कार्यक्रम को लेकर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 1 बजे से शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की है.