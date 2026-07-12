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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे व हरदोई-लखनऊ NH का लोकार्पण कल; बदली रहेगी ट्रफिक व्यवस्था, इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन

कार्यक्रम को लेकर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 1 बजे से शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 10:59 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 11:04 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में सोमवार को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे व हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण और इंजीनियरिंग काॅलेज फ्लाईओवर का शिलान्यास सोमवार को किया जाएगा. कार्यक्रम शाम 4 बजे से सरोजनीनगर स्थित सैनिक स्कूल में आयोजित होगा. कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कार्यक्रम को लेकर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 1 बजे से शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की है.



इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन

  • लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी किए गए डायवर्जन के तहत जुनाबगंज तिराहे से दरोगाखेड़ा की ओर भारी और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे. इन्हें सिसेंडी तिराहे के रास्ते भेजा जाएगा. बंथरा बाजार से दरोगाखेड़ा जाने वाले बड़े वाहनों को बंथरा थाने के सामने से बिजनौर चौराहे की ओर मोड़ा जाएगा.
  • दरोगाखेड़ा से स्कूटर इंडिया, स्कूटर इंडिया से गौरी बाजार और गौरी बाजार से कार्यक्रम स्थल की ओर भी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इन वाहनों के लिए किसान पथ, बिजनौर थाना और नहर तिराहे जैसे वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं.
  • सीतापुर, हरदोई, सुल्तानपुर, फैजाबाद और रायबरेली की ओर से आने वाले भारी वाहन भी किसान पथ से सीधे कानपुर रोड पर नहीं जा सकेंगे. उन्हें बिजनौर अंडरपास, सिसेंडी मोड़ और जुनाबगंज तिराहे के रास्ते कानपुर की ओर भेजा जाएगा. वहीं नादरगंज तिराहे से सैनिक स्कूल की ओर भी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी और उन्हें अमौसी रेलवे स्टेशन वाले मार्ग से निकाला जाएगा.
  • ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी काम न हो तो कार्यक्रम के समय इन मार्गों पर आने से बचें. यदि इस इलाके से गुजरना जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्ग की जानकारी जरूर ले लें, ताकि जाम में फंसने से बचा जा सके.

    इन वाहनों के लिए विशेष व्यवस्था

    एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर ब्रिगेड और स्कूली वाहनों को जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित मार्गों से भी निकाला जाएगा. किसी भी तरह की परेशानी या ट्रैफिक संबंधी जानकारी के लिए लोग ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

    यह भी पढ़ें : 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे 13 जुलाई को खुलेगा, देना होगा भारी भरकम टोल
Last Updated : July 12, 2026 at 11:04 PM IST

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