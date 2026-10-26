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कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव, सफर से पहले चेक करें नया शेड्यूल

ट्रेनों का बदला समय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : दीपावली और त्योहारों के सीजन में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. रेलवे प्रशासन ने त्योहारों के दौरान रेल यातायात को सुचारू रूप से चलाने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख ट्रेनों की समय-सारिणी में संशोधन किया है. ट्रेनों का यह नया समय 28 और 29 अक्टूबर से अलग-अलग तारीखों में प्रभावी होगा. ऐसे में यात्रा से पहले ट्रेन की नई टाइमिंग एक बार जरूर देख लेनी चाहिए.

हमसफर एक्सप्रेस अब 45 मिनट देरी से पहुंचेगी : आनंद विहार टर्मिनल से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन नंबर 22438 हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समय में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है. 29 अक्टूबर से यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर अपने पुराने समय सुबह 3:25 बजे के बजाय 45 मिनट देरी से सुबह 4:10 बजे पहुंचेगी. सेंट्रल स्टेशन से इसका प्रस्थान अब सुबह 4:15 बजे होगा. इसके साथ ही, यह ट्रेन अब प्रयागराज स्टेशन पर सुबह 6:20 बजे के स्थान पर सुबह 7:55 बजे पहुंचेगी.