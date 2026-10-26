कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव, सफर से पहले चेक करें नया शेड्यूल
ट्रेनों का यह नया समय 28 और 29 अक्टूबर से अलग-अलग तारीखों में प्रभावी होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 3:49 PM IST
कानपुर : दीपावली और त्योहारों के सीजन में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. रेलवे प्रशासन ने त्योहारों के दौरान रेल यातायात को सुचारू रूप से चलाने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख ट्रेनों की समय-सारिणी में संशोधन किया है. ट्रेनों का यह नया समय 28 और 29 अक्टूबर से अलग-अलग तारीखों में प्रभावी होगा. ऐसे में यात्रा से पहले ट्रेन की नई टाइमिंग एक बार जरूर देख लेनी चाहिए.
हमसफर एक्सप्रेस अब 45 मिनट देरी से पहुंचेगी : आनंद विहार टर्मिनल से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन नंबर 22438 हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समय में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है. 29 अक्टूबर से यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर अपने पुराने समय सुबह 3:25 बजे के बजाय 45 मिनट देरी से सुबह 4:10 बजे पहुंचेगी. सेंट्रल स्टेशन से इसका प्रस्थान अब सुबह 4:15 बजे होगा. इसके साथ ही, यह ट्रेन अब प्रयागराज स्टेशन पर सुबह 6:20 बजे के स्थान पर सुबह 7:55 बजे पहुंचेगी.
28 अक्टूबर से इन प्रमुख ट्रेनों का बदला समय : रेलवे द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार, 28 अक्टूबर से कई अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों की टाइमिंग में भी आंशिक बदलाव किया गया है.
- गोरखधाम एक्सप्रेस (12556): भटिंडा से गोरखपुर जाने वाली यह ट्रेन अब कानपुर सेंट्रल पर सुबह 2:55 बजे की जगह 3:00 बजे पहुंचेगी और सुबह 3:10 बजे आगे के लिए रवाना होगी.
- प्रयागराज एक्सप्रेस (12418): नई दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली यह ट्रेन अब सुबह 3:55 बजे कानपुर पहुंचेगी और 4:00 बजे प्रस्थान करेगी.
- रीवा एक्सप्रेस (12428): आनंद विहार टर्मिनल से रीवा जाने वाली यह गाड़ी सुबह 3:20 बजे सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी और 3:25 बजे रवाना होगी.
- ऊंचाहार एक्सप्रेस (14218): चंडीगढ़ से प्रयागराज संगम जाने वाली यह ट्रेन सुबह 5:35 बजे कानपुर पहुंचेगी और 5:40 बजे छूटेगी.
- नई दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस (15566) का कानपुर सेंट्रल पर समय अभी यथावत रहेगा. हालांकि, आगामी 23 दिसंबर से लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर इसका आगमन सुबह 4:05 के बजाय 4:10 बजे होगा.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवम शर्मा का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रेनों का परिचालन समयबद्ध और सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. रेलवे द्वारा समय-सारिणी में किए गए इस मामूली संशोधन से ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी और यात्रियों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा.
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