ETV Bharat / state

3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण, मंदिरों की दर्शन व्यवस्था में बदलाव

चंद्र ग्रहण (प्रतीकात्मक) ( Getty Image )

जयपुर : साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है, जिसे लेकर धार्मिक स्थलों और श्रद्धालुओं के बीच विशेष तैयारियां की जा रही हैं. खगोलीय गणना के अनुसार ग्रहण दोपहर 3:20 बजे से शुरू होकर शाम 6:47 बजे समाप्त होगा. पूर्ण चरण यानी खग्रास की अवस्था शाम 4:34 बजे से मानी जाएगी, जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में होगा. ज्योतिषाचार्य पंडित पीयूष पांडे के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा. इसे भारत में दिखाई देने वाला इस वर्ष का पहला और अंतिम खंडग्रास चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुभ माना जाता है, जो चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. इस दौरान पूजा-पाठ, यात्रा, भोजन, मूर्ति स्पर्श, कृषि कार्य और तुलसी स्पर्श जैसे कार्य वर्जित बताए गए हैं. पढ़ें. होलिका दहन और धुलंडी 2026: मुहूर्त के असमंजस को पंचांगकर्ताओं ने किया क्लियर, बताया समय और डेट गोविंददेवजी मंदिर में विशेष दर्शन व्यवस्था : जयपुर स्थित गोविंद देव जी मंदिर में ग्रहण के कारण दर्शन समय में बदलाव किया गया है.