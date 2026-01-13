5वीं में अब 'ऑटो प्रमोशन' खत्म, फेल होने पर दो माह में मिलेगा दूसरा मौका

ETV Bharat / state

जयपुर: राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राज्य सरकार 5वीं कक्षा में ऑटो प्रमोशन की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी कर चुकी है. नए नियम लागू होने के बाद 5वीं में बच्चे फेल भी हो सकेंगे. हालांकि उन्हें पास होने के लिए दो महीने में अगला मौका मिलेगा. शिक्षा शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि जल्द इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी.

शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत 5वीं कक्षा में अगर कोई छात्र निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे पहले दो महीने तक विशेष शिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद दोबारा परीक्षा ली जाएगी. इस परीक्षा में पास होने पर ही छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा. 5वीं में पास होने के लिए कम से कम 32 अंक लाने अनिवार्य होंगे. किसी भी विषय में छात्र इससे कम अंक लाएगा तो उसी विषय में दो महीने दोबारा पढ़ाई कर दोबारा एग्जाम देना होगा.

तो दोबारा करनी होगी पढ़ाई: दो महीने की एक्स्ट्रा पढ़ाई और पुनः परीक्षा में भी पास नहीं होने की स्थिति में छात्र को पांचवीं ही दोबारा पढ़नी होगी. हालांकि सरकारी और आरटीई के तहत पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा. शिक्षा शासन सचिव कुणाल ने बताया कि नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्री स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है. जल्द विस्तृत गाइडलाइन के साथ अधिसूचना जारी की जाएगी. नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने की संभावना है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी यही नियम लागू होंगे.

इसलिए लेना पड़ा निर्णय: शिक्षाविद डॉ. मीनाक्षी मिश्रा की मानें तो ऑटो प्रमोशन की वजह से बच्चों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता कम हो रही थी. फेल होने का डर नहीं होने से शैक्षणिक स्तर प्रभावित हो रहा था. देश के 16 से ज्यादा राज्यों में पहले ही ये व्यवस्था लागू की जा चुकी है. नए नियम लागू होने के बाद छात्र एग्जाम्स को गंभीरता से लेंगे.

