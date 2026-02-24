ETV Bharat / state

झारखंड के बजट में 9 प्रतिशत की उछाल, विकास योजनाओं पर बड़ा दांव, जल संसाधन आय में रिकॉर्ड इजाफा

रांची: झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तुलना अगर 2025-26 से की जाए, तो यह साफ तौर पर विकास, सामाजिक न्याय और संसाधन आधारित आय बढ़ाने पर केंद्रित नजर आता है. कुल बजट आकार में सरकार ने 9 प्रतिशत की वृद्धि की है. वर्ष 2025-26 में 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देने और नई योजनाओं के विस्तार का संकेत देती है.

योजना मद पर सरकार का फोकस

योजना मद पर सरकार का फोकस और मजबूत हुआ है. योजना बजट 91 हजार 741 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 891 करोड़ रुपये हो गया है, यानी लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि. वहीं स्थापना बजट में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो यह दर्शाती है कि सरकार खर्च और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है.

टीएसपी पर 45% की वृद्धि

इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण ट्राइबल सब-प्लान यानी टीएसपी है. योजना व्यय में टीएसपी के तहत खर्च 30 हजार 259 करोड़ रुपये से बढ़कर 43 हजार 940 करोड़ रुपये कर दिया गया है. करीब 45 प्रतिशत की यह वृद्धि बताती है कि आदिवासी बहुल झारखंड में समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है.

बाल बजट में 15% की बढ़ोतरी

सामाजिक क्षेत्रों में भी निरंतर निवेश जारी है. शिक्षा के लिए आवंटन 7 प्रतिशत बढ़ाकर 18 हजार 816 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि स्वास्थ्य बजट भी 7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7 हजार 990 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसके अलावा बाल बजट में 15 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है, जो बच्चों के पोषण, शिक्षा और संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती देगी. जेंडर बजट भी 2026-27 में बढ़कर 34 हजार 211 करोड़ रुपये हो गया है, जो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर सरकार के बढ़ते फोकस को दर्शाता है.

खनन से 23 प्रतिशत आय में इजाफा