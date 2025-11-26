यूपी में नए साल से सहकारी समिति के सदस्यों को मिलेगी खाद-बीज; कृषक पंजिका में दर्ज होगा विवरण, आगरा में 1700 खाते खुले
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 4:38 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 4:58 PM IST
आगरा : यूपी में हर साल फसल की बुवाई से पहले सहकारी समिति पर खाद और बीज को लेकर किसानों की भीड़ जुटती है. किसानों को दिक्कत ने हो इसके लिये अब प्रदेश में नए साल से सहकारी समिति के सदस्यों को ही खाद और बीज का वितरण किया जाएगा.
जिला सहकारी बैंक प्रबंधन ने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है. जिससे एक जनवरी 2026 से सहकारी समितियों से सदस्यों को खाद-बीज वितरण किया जा सके. समिति हर किसान को कृषक पंजिका देगी. जिसमें खाद और बीज का वितरण दर्ज किया जाएगा. आगरा में अब 1700 नए किसानों ने अपने खाते भी खुलवा लिए हैं. जिनके बैंक खाता में 4.02 करोड़ रुपये जमा हुए हैं. हर समिति की क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई गई है.
जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रदीप भाटी ने बताया कि आगरा में सहकारी समिति के सदस्य बनने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान 12 सितंबर से शुरू किया गया था, जिसमें हर समिति को 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था. तमाम समिति ने ये लक्ष्य भी पूरा कर लिया है. जिले में इच्छुक किसान 226 रुपये का शुल्क समिति पर जमा कराकर समिति के सदस्य बन जाएंगे. इसके साथ ही 100 रुपये में बैंक में खाता खुल जाएगा. सहकारी समितियों का सदस्य बनने का कृषक और अकृषक दोनों को है.
उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से जिले में सहकारी समिति के सदस्यों को ही सहकारी समितियों से उर्वरक प्रदान किया जाएगा. जिले में 102 सोसायटी हैं, जिनके अब तक 21399 सदस्य हैं. नए सदस्य बनाने का अभियान जारी है. समिति के हर सदस्य को कृषक पंजिका दी जाएगी, जिसमें उर्वरक लेने वाले पुराने या फिर नए सभी सदस्यों की डिटेल्स होगी.
उन्होंने बताया कि कृषक पंजिका में दर्ज होगा कि सदस्य को कितना उर्वरक दिया गया है. हमारी अपील है कि जो कृषक और अकृषक हैं वे सभी समिति के सदस्य बनें, जिससे उन्हें खाद और बीज के कतार में नहीं लगना होगा. आसानी से समितियों से खाद मिल जाएगी. नए सदस्य बनाए जाने को लेकर हर समिति की क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई गई है.
