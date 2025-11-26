ETV Bharat / state

यूपी में नए साल से सहकारी समिति के सदस्यों को मिलेगी खाद-बीज; कृषक पंजिका में दर्ज होगा विवरण, आगरा में 1700 खाते खुले

आगरा : यूपी में हर साल फसल की बुवाई से पहले सहकारी समिति पर खाद और बीज को लेकर किसानों की भीड़ जुटती है. किसानों को दिक्कत ने हो इसके लिये अब प्रदेश में नए साल से सहकारी समिति के सदस्यों को ही खाद और बीज का वितरण किया जाएगा. जिला सहकारी बैंक प्रबंधन ने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है. जिससे एक जनवरी 2026 से सहकारी समितियों से सदस्यों को खाद-बीज वितरण किया जा सके. समिति हर किसान को कृषक पंजिका देगी. जिसमें खाद और बीज का वितरण दर्ज किया जाएगा. आगरा में अब 1700 नए किसानों ने अपने खाते भी खुलवा ​लिए हैं. जिनके बैंक खाता में 4.02 करोड़ रुपये जमा हुए हैं. हर समिति की क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाई गई है.

