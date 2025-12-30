ETV Bharat / state

CBSE बोर्ड परीक्षा 2026, 10वीं-12वीं के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव, 3 मार्च की परीक्षाएं टलीं

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दफ्तर ( ETV BHARAT )

CBSE द्वारा जारी पत्र के अनुसार, 3 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षाएं अब नई तिथियों पर आयोजित की जाएंगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है.

रायपुर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल में अहम बदलाव किया है. 3 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली कुछ परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों से पुनर्निर्धारित किया गया है. बोर्ड ने संशोधित तिथियों की आधिकारिक सूचना जारी करते हुए सभी स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

कक्षा 10वीं बोर्ड: भाषा विषय की परीक्षा अब 11 मार्च को होगी

कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 मार्च 2026 को निर्धारित भाषा विषयों की परीक्षा अब 11 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. इससे छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.

कक्षा 12वीं: लीगल स्टडीज़ की परीक्षा 10 अप्रैल को होगी

कक्षा 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए लीगल स्टडीज़ विषय की परीक्षा, जो पहले 3 मार्च 2026 को होनी थी, अब 10 अप्रैल 2026 को संपन्न होगी.

अन्य परीक्षाओं की तिथि पहले की तरह निर्धारित रहेगी

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन विषयों को छोड़कर अन्य सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी.

एडमिट कार्ड में होगा संशोधित टाइम टेबल

CBSE ने बताया कि संशोधित परीक्षा तिथियों को एडमिट कार्ड में भी शामिल किया जाएगा, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

स्कूलों को दिए गए विशेष निर्देश

बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वे यह सूचना छात्रों और अभिभावकों तक तत्काल पहुंचाएं, जिससे समय पर आवश्यक तैयारी और व्यवस्था की जा सके. ज्यादा जानकारी के लिए छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें.