झारखंड के 25 साल: स्वास्थ्य के क्षेत्र में रफ्तार धीमी, काफी सुधार की जरूरत

उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

रांची: बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में उभरा झारखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है. अपनी स्थापना के बाद से 25 वर्षों में झारखंड ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कितनी प्रगति की है और कहां पिछड़ा है. इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, डॉक्टरों पर कम और भगवान पर ज्यादा निर्भर है. लगभग 4 करोड़ की आबादी के बावजूद राज्य में डॉक्टरों की कमी है. ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी बदतर है.

झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ (झासा) के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य गठन के समय केवल 900 सरकारी डॉक्टर थे. आज यह संख्या बढ़कर लगभग 2,300 हो गई है, लेकिन आबादी और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) को देखते हुए यह संख्या अभी भी कम है.

25 सालों में झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए कार्यों पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

उनके अनुसार, शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार जरूर दिखाई दे रहा है. रांची सदर अस्पताल अब अपनी सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं के लिए जाना जाता है. रिम्स ने कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और चाइल्ड सर्जरी जैसी सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की हैं और रक्त संबंधी बीमारियों के लिए एक अत्याधुनिक डे केयर सेंटर भी संचालित करता है.

25 वर्षों में, मातृ एवं शिशु सेवा से लेकर सुपर-स्पेशलिटी सेवा तक में बदलाव और आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के सफल कार्यान्वयन के साथ, रांची सदर अस्पताल ने देश भर में एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में पहचान बनाई है.

साल 2000 में, यहां केवल सामान्य मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, और बाल रोग जैसे विभाग थे. 2025 तक, यह न केवल नई तकनीकों से लैस है, बल्कि डीएनबी डिग्री प्रोग्राम, प्राइवेट-पब्लिक मॉडल पर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सेवाओं और एक दर्जन सुपर-स्पेशलिटी विभागों का केंद्र भी बन गया है.

झारखंड बनने के समय, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (आरएमसीएच) बाद में स्वायत्त होकर राजेन्द्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) बन गया. आरएमसीएच में बिस्तरों की संख्या, जो पहले 300 से भी कम थी, अब 25 वर्षों में 2,000 से ज्यादा हो गई है. रिम्स चिकित्सा शिक्षा संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार कहते हैं कि रिम्स में मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में फैकल्टी की संख्या नहीं बढ़ी है. नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की कमी भी बनी हुई है.