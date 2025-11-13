झारखंड के 25 साल: स्वास्थ्य के क्षेत्र में रफ्तार धीमी, काफी सुधार की जरूरत
झारखंड के 25 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ. लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है.
November 13, 2025
उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट
रांची: बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में उभरा झारखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है. अपनी स्थापना के बाद से 25 वर्षों में झारखंड ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कितनी प्रगति की है और कहां पिछड़ा है. इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, डॉक्टरों पर कम और भगवान पर ज्यादा निर्भर है. लगभग 4 करोड़ की आबादी के बावजूद राज्य में डॉक्टरों की कमी है. ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी बदतर है.
झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ (झासा) के अध्यक्ष डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य गठन के समय केवल 900 सरकारी डॉक्टर थे. आज यह संख्या बढ़कर लगभग 2,300 हो गई है, लेकिन आबादी और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) को देखते हुए यह संख्या अभी भी कम है.
उनके अनुसार, शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार जरूर दिखाई दे रहा है. रांची सदर अस्पताल अब अपनी सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं के लिए जाना जाता है. रिम्स ने कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और चाइल्ड सर्जरी जैसी सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की हैं और रक्त संबंधी बीमारियों के लिए एक अत्याधुनिक डे केयर सेंटर भी संचालित करता है.
25 वर्षों में, मातृ एवं शिशु सेवा से लेकर सुपर-स्पेशलिटी सेवा तक में बदलाव और आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के सफल कार्यान्वयन के साथ, रांची सदर अस्पताल ने देश भर में एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में पहचान बनाई है.
साल 2000 में, यहां केवल सामान्य मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, और बाल रोग जैसे विभाग थे. 2025 तक, यह न केवल नई तकनीकों से लैस है, बल्कि डीएनबी डिग्री प्रोग्राम, प्राइवेट-पब्लिक मॉडल पर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सेवाओं और एक दर्जन सुपर-स्पेशलिटी विभागों का केंद्र भी बन गया है.
झारखंड बनने के समय, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (आरएमसीएच) बाद में स्वायत्त होकर राजेन्द्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) बन गया. आरएमसीएच में बिस्तरों की संख्या, जो पहले 300 से भी कम थी, अब 25 वर्षों में 2,000 से ज्यादा हो गई है. रिम्स चिकित्सा शिक्षा संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार कहते हैं कि रिम्स में मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में फैकल्टी की संख्या नहीं बढ़ी है. नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की कमी भी बनी हुई है.
रांची के सदर अस्पताल में तैनात युवा मेडिकल अफसर डॉ. स्टीफन खेस कहते हैं कि राज्य बनने के बाद से 25 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में एकमात्र विकास यह हुआ है कि अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जटिल सर्जरी की जा रही है, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डॉक्टरों और उनके परिवारों के लिए कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. नतीजतन, जैसे ही किसी योग्य युवा डॉक्टर का ग्रामीण इलाके में तबादला होता है, वह वहां जाने के बजाय नौकरी छोड़ना पसंद करता है.
15 नवंबर, 2000 को जब झारखंड अलग राज्य बना, तब केवल रांची, जमशेदपुर और धनबाद में ही एक-एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल था. राज्य बनने के बाद से, देवघर में एम्स के साथ-साथ दुमका, पलामू और हजारीबाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जबकि जमशेदपुर और विश्रामपुर में दो मेडिकल कॉलेज अस्पताल वर्तमान में संचालित हैं.
इस प्रकार, झारखंड, जहां राज्य बनने के समय तीन मेडिकल कॉलेज थे, वर्तमान में नौ मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि पीपीपी मोड के तहत तीन और नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की अनुमति दी गई है. केंद्र सरकार के सहयोग से चाईबासा और कोडरमा में भी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का निर्माण कार्य चल रहा है. झारखंड सरकार ने रांची के कांके में रिम्स-2 स्थापित करने का भी सैद्धांतिक निर्णय लिया है.
आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग और सिद्ध) की स्थिति भी राज्य में अच्छी नहीं है. अधिकांश जिलों में आयुर्वेद के लिए जिला पदाधिकारियों का अभाव है, और यही बात यूनानी और होम्योपैथी पर भी लागू होती है. सरकार ने निश्चित रूप से संविदा पर होम्योपैथी सीएचओ की नियुक्ति करके स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.
रांची स्थित राज्य योग सेंटर में चार साल से एक अत्याधुनिक योग स्टूडियो बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक वहां से योग कक्षाओं का प्रसारण नहीं हो पाया है. सरकार की योजना योग प्रशिक्षकों की कमी के कारण होने वाली रुकावटों से बचने की थी. इसलिए, स्टूडियो का प्रसारण रांची से होना तय था ताकि योग घर-घर तक पहुंच सके. लेकिन ये भी अभी शुरू नहीं हो पाया है.
