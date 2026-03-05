वाराणसी-लखनऊ शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बदली टाइमिंग, अब इस समय चलेगी
ट्रेन संख्या 20401 वाराणसी–लखनऊ शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाराणसी कैंट स्टेशन से सुबह 5:40 बजे चलेगी और कई स्टेशनों पर निर्धारित समयानुसार संचालित होगी.
Published : March 5, 2026 at 9:49 PM IST
लखनऊ : उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 20401 वाराणसी–लखनऊ शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के समय में संशोधन किया है. यह संशोधित समय सात अप्रैल से प्रभावी होगा.
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि संशोधित समय के अनुसार ट्रेन संख्या 20401 वाराणसी–लखनऊ शटल सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाराणसी कैंट स्टेशन से सुबह 5:40 बजे चलेगी और कई स्टेशनों पर निर्धारित समयानुसार संचालित होगी.
इन स्टेशनों पर ट्रेन की टाइमिंग
शिवपुर : शाम 5:55/5:56 बजे
पिंडरा रोड : 6:10/6:11 बजे
जलालगंज : 6:25/6:26 बजे
जौनपुर सिटी : 6:49/6:51 बजे
श्रीकृष्ण नगर : 7:11/7:12 बजे
लम्भुआ : 7:38/7:39 बजे
सुलतानपुर : 7:58/8:00 बजे
मुसाफिरखाना : 8:25/8:26 बजे
निहालगढ़ : 8:39/8:41 बजे
लखनऊ : रात 10:10 बजे
चेन्नई लखनऊ ट्रेन में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच : रेलवे प्रशासन ने होली पर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए 16094/16093 चेन्नई के पुरट्चि तलैवर डॉ. एम. जी. रामचन्द्रन सेंट्रल-लखनऊ जं.-पुरट्चि तलैवर डॉ. एमजी. रामचन्द्रन सेंट्रल एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा. इससे यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अतिरिक्त कोच लगाये जाने के बाद सात अप्रैल तक पुरट्चि तलैवर डॉ. एम. जी. रामचन्द्रन सेंट्रल से चलने वाली 16094 पुरट्चि तलैवर डॉ. एम. जी. रामचन्द्रन सेंट्रल-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस में और नौ अप्रैल तक लखनऊ जं. से चलने वाली 16093 लखनऊ जं.-पुरट्चि तलैवर डॉ. एम. जी. रामचन्द्रन सेंट्रल एक्सप्रेस में जनरेटर सह लगेजयान का एक, एलएसएलआरडी का एक, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का एक, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के सात और साधारण द्वितीय श्रेणी के चार कोच सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे.
