'25 नहीं..अब 45 दिनों बाद मिलेगा सिलेंडर', जानिए क्या है नया नियम?

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बदले नियम: हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियम में अलग हैं. डीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिलेंडर के बाद दूसरी बुकिंग के लिए 45 दिनों का समय निर्धारित किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में यह नियम शनिवार से लागू होंगे.

पटना: बिहार में सिलेंडर रिफिलिंग करने को लेकर नियम में बदलाव किए गए हैं. पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस. एम ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि शहरी क्षेत्र में एक सिलेंडर के लिए 25 दिन बुकिंग का समय रखा गया है. 2 सिलेंडर के लिए 30 दिनों का समय तय किया गया है. एक सिलेंडर के बाद दूसरी सिलेंडर की बुकिंग 25 दिनों के बाद कर सकते हैं.

कालाबाजारी रोकना उद्देश्य: यह फैसला कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए उठाया है. साथ ही प्रशासन ने अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जमाखोरी की रोकथाम हेतु 28 धावा दल का गठन किया गया है. इन धावा दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है. ये सभी नोडल पदाधिकारी उपभोक्ताओं/नियंत्रण कक्षों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निवारण कर रहे हैं.

शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश: जिला गैस हेल्पलाइन क्रियाशील है. ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत आने पर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध तुरत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. उपभोक्ताओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता.

"ब्लैकमार्केटिंग, होर्डिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत आने पर दोषी एजेंसियों/संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध तुरत प्राथमिकी दर्ज करने एवं गिरफ्तार करने का निदेश दिया गया है." -डॉ. त्यागराजन एस. एम, डीएम, पटना

हेल्पलाईन नंबर जारी: डीएम ने बताया कि घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित मामलों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर हेल्पलाईन/जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या 0612-2219810) क्रियाशील है. कोई भी उपभोक्ता या आम जनता इस संबंध में सूचना, शिकायत या जानकारी इस हेल्पलाईन नम्बर पर 09:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं.

शिकायत के लिए तुरंत लगाएं फोन : हेल्पलाइन नंबर: 0612-2219810

'गैस की कोई कमी नहीं': डीएम ने बताया कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है. सभी डिस्ट्रिब्यूटर्स एवं गैस कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है. लोग पैनिक बुकिंग न करें. एलपीजी घरेलू गैस के पारदर्शी एवं सुचारू रूप से आपूर्ति के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है.

क्या है मामला?: ईरान-इजरायल के बीच युद्ध को लेकर देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की आर्पूति बाधित हो गयी है. खासकर घरेलु गैस को लेकर परेशानी बढ़ रही है. दाम बढ़ने और किल्लत की आशंका पर लोग ताबरतोड़ गैस भरवा रहे है, जिससे आर्पूति में कमी हो रही है.

