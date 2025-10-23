ETV Bharat / state

वायरल बुखार का बदला पैटर्न; लखनऊ में सिर दर्द के मरीज बढ़े, बलरामपुर अस्पताल की इमरजेंसी में एक दिन में पहुंचे 500 से अधिक पेशेंट

सिर दर्द ठीक होने में लग रहा समय : उन्होंने कहा कि इस मौसम में वायरल बुखार की चपेट में लोग बहुत आते हैं. यदि घर के किसी एक सदस्य को वायरल फ्लू हुआ. उसके बाद घर के सभी सदस्य को वायरल इंफेक्शन हो जाता है. ऐसे में इस बात को ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को घर में वायरल बुखार हुआ है, तो वह छोटे बच्चों और बुजुर्ग से थोड़ा दूर रहें. इसके अलावा कोशिश करें कि दो-चार दिन घर पर ही रहें और आराम करें. सिर दर्द की समस्या को ठीक होने में करीब 15 दिन का समय लग रहा है.

इमरजेंसी में पहुंच रहे वायरल से पीड़ित मरीज : बलरामपुर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवाशीष शुक्ला ने बताया कि बीते दो दिनों से लगातार ओपीडी बंद है, जिसके कारण इमरजेंसी में मरीज इलाज करने के लिए पहुंच रहे हैं. एक दिन में करीब 500 से अधिक मरीज इमरजेंसी में आ रहे हैं. यह एक बड़ा आंकड़ा है और इनमें सबसे अधिक मरीज वायरल बुखार के पहुंच रहे हैं. एक्सीडेंटल केस, इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीज भी पहुंच रहे हैं.

जब भी मौसम में बदलाव होता है, वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. इस मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और वायरल बुखार से पीड़ित मरीज सबसे अधिक होते हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, हर बार वायरल बुखार का लक्षण और पैटर्न अलग रहता है. इस बार वायरल बुखार करीब सात से आठ दिन तक मरीज को हो रहा है. इसके अलावा सिर में दर्द सबसे बड़ी समस्या बनी है.

लखनऊ : त्योहार होने की वजह से सरकारी अस्पतालों की ओपीडी तीन दिन से बंद है. इमरजेंसी में ही मरीज देखे जा रहे हैं. इनमें सबसे अधिक वायरल बुखार के मरीज आ रहे हैं. शरीर में दर्द, सिर में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत लेकर ज्यादातर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं. इस बार ज्यादातर मरीजों को सिर दर्द की समस्या अधिक रह रही है.

सिविल की इमरजेंसी में भी पहुंच रहे वायरल के मरीज : सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. देवेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि इमरजेंसी में बहुत मरीज आ रहे हैं. इसमें एक्सीडेंटल केस, आतिशबाजी से जले व झुलसे केस, वायरल बुखार के मरीज आ रहे हैं. इसमें सबसे अधिक वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या है. वायरल बुखार में कुछ मरीजों को बहुत अधिक दिक्कत हो रही है. उन्हें चलने फिरने में परेशानी है. उनका प्लेटलेट्स कम हो रहा है. इसके अलावा बहुत अधिक कमजोरी हो रही है. गुरुवार को दोपहर 2 तक इमरजेंसी में 256 मरीज इलाज करने के लिए पहुंचे. आम दिनों की तुलना में यह संख्या अधिक है.

सिर दर्द के साथ हो रहा बुखार : लोकबंधु अस्पताल के एमएस डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इस मौसम में वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बहुत अधिक है. ऐसे में मरीजों को अधिक सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है. घर के यदि किसी एक व्यक्ति को वायरल बुखार हुआ है तो वह खुद को बाकियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखे, ताकि वायरल दूसरे लोगों को इनफैक्ट न कर सके. पिछले वर्ष 2024 में वायरल बुखार में मरीजों को गले में जकड़न शुरुआती लक्षण में हो रहा था. फिर उसके बाद वायरल बुखार हो रहा था, लेकिन इस बार मरीज के सिर में अत्यधिक दर्द हो रहा है और वायरल बुखार अपनी गिरफ्त में ले रहा है.

जुकाम-बुखार के कारण. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं : उन्होंने कहा कि बुखार समाप्त होने के बाद भी 15 से 20 दिनों तक मरीज के सिर में दर्द हो रहा है. जिसकी शिकायत लेकर मरीज इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं, यहां तक कि वह सिटी स्कैन करने की भी बात स्वयं ही कर रहे हैं. उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके सिर में कोई दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है. इस बार वायरल बुखार का जो पैटर्न है उसमें सिर दर्द मुख्य लक्षण के तौर पर नजर आ रहा है.

उन्होंने कहा कि अधिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सिर दर्द की समस्या 15 से 20 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी. बस अपनी सेहत का आप स्वयं ख्याल रखें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वयं से कोई भी निर्णय न लें. डॉक्टर से परामर्श करें और सिर दर्द के लिए वर्तमान में सिटी स्कैन करने की जरूरत नहीं है. यह वायरल बुखार का एक सामान्य लक्षण है.

वायरल होने पर अपनाएं ये घरेलू नुस्खे. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है मानसून फीवर : मानसून में तापमान में उतार-चढ़ाव, हवा में नमी और गंदगी के कारण वायरल इंफेक्शन तेजी से फैलते हैं. यही कारण है कि मानसून सीजन में लोग सबसे ज्यादा सर्दी-खांसी, जुकाम और हल्के बुखार से पीड़ित हो जाते हैं. इस दौरान गर्म और ठंडी हवा के मेल से भी शरीर का तापमान नियंत्रण गड़बड़ा जाता है. जिससे इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है और नाक, गला व फेफड़े वायरल की चपेट में आ जाते हैं.

