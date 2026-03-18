गर्मी में मौसम का यू-टर्न , तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, फसल के लिए मानी जा रही लाभदायक
गौरेला पेंड्रा मरवाही में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है. फसल के लिए बारिश अच्छी मानी जा रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 7:25 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही : गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. इससे पूरे इलाके का मौसम बदल गया. सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहे और उमस भरी गर्मी के बीच लोगों को बारिश का इंतजार था. दोपहर होते-होते मौसम ने रंग दिखाया और अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई.
गर्मी से लोगों को मिली राहत
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी और तेज धूप से आमजन काफी परेशान थे. तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा था. ऐसे में बुधवार को हुई बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण में ठंडक घुल गई. लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते नजर आए, वहीं बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया.
आम की फसल के लिए बारिश फायदेमंद
मरवाही क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, ठंडी हवाओं ने वातावरण को पूरी तरह से खुशनुमा बना दिया. इस बारिश का सबसे अधिक फायदा किसानों को होने की उम्मीद है. मरवाही, भर्रीडांड सहित आसपास के कई गांवों में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं. खेतों में खड़ी फसलों के साथ आम के लिए यह पानी बेहद लाभकारी माना जा रहा है.
किसानों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है, क्योंकि समय पर हुई बारिश फसलों की वृद्धि और उत्पादन के लिए सहायक साबित होती है.कई किसानों का कहना है कि इस बारिश से सिंचाई की जरूरत भी कुछ हद तक कम हो जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है, जिससे क्षेत्र में और बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर यह बारिश लोगों और किसानों दोनों के लिए राहत भरी साबित हो रही.
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