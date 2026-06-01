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झारखंड में कम हुआ गर्मी का असर, अधिकांश जिलों में सामान्य से नीचे रहा तापमान, 1 जून को इन जिलों में बारिश-वज्रपात के आसार

कॉन्सेप्ट इमेज ( ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड में जून महीने की शुरुआत मौसम के बदले हुए तेवर के साथ हुई है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में 1 जून को आसमान में बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है. इसके साथ ही कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम केंद्र, रांची ने कुछ इलाकों में तेज हवा चलने की संभावना जताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.



इन इलाकों में बारिश और वज्रपात के आसार 1 जून को राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत कई जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन इलाकों में गरज के साथ वज्रपात होने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है. झारखंड के विभिन्न जिलों का तापमान (ईटीवी भारत) इन इलाकों में बारिश की कम संभावना दूसरी ओर पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जैसे उत्तर-पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना कम है. इन क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है.



आने वाले दिनों में मौसम का हाल अगर अगले कुछ दिनों की बात करें तो 2 जून से 4 जून के बीच भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी झारखंड के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इस दौरान भी कुछ स्थानों पर गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका बनी रहेगी. राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी 1 जून से 3 जून तक बादल छाये रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. 4 जून को तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन मौसम में नमी बने रहने के संकेत हैं.



डाल्टनगंज का तापमान सबसे ज्यादा