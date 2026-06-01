झारखंड में कम हुआ गर्मी का असर, अधिकांश जिलों में सामान्य से नीचे रहा तापमान, 1 जून को इन जिलों में बारिश-वज्रपात के आसार
झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. लोगों को गर्मी से राहत मिली है.
Published : June 1, 2026 at 1:24 PM IST
रांचीः झारखंड में जून महीने की शुरुआत मौसम के बदले हुए तेवर के साथ हुई है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में 1 जून को आसमान में बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है. इसके साथ ही कई जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम केंद्र, रांची ने कुछ इलाकों में तेज हवा चलने की संभावना जताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.
इन इलाकों में बारिश और वज्रपात के आसार
1 जून को राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत कई जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन इलाकों में गरज के साथ वज्रपात होने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है.
दूसरी ओर पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जैसे उत्तर-पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना कम है. इन क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है, हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है.
आने वाले दिनों में मौसम का हाल
अगर अगले कुछ दिनों की बात करें तो 2 जून से 4 जून के बीच भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी झारखंड के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इस दौरान भी कुछ स्थानों पर गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका बनी रहेगी.
राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी 1 जून से 3 जून तक बादल छाये रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. 4 जून को तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन मौसम में नमी बने रहने के संकेत हैं.
डाल्टनगंज का तापमान सबसे ज्यादा
झारखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल राहत भरा बना हुआ है. पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया. हालांकि पलामू क्षेत्र का डाल्टनगंज सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
पिछले 24 घंटे में कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई. चाईबासा में अधिकतम तापमान में 6.4 डिग्री, सरायकेला में 6.3 डिग्री, बोकारो में 6.1 डिग्री और जामताड़ा क्षेत्र में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. इसके बावजूद राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे बना रहा.
रांची में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड
मौसम केंद्र रांची के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा. वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री नीचे रहा. बोकारो थर्मल में 35.5 डिग्री और चाईबासा में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इन दोनों स्थानों पर भी तापमान सामान्य स्तर से नीचे बना रहा.
ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के आंकड़े
ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार सरायकेला में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कोडरमा और पाकुड़ में 35.5 डिग्री, पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 34.9 डिग्री, गुमला में 34.5 डिग्री तथा पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
लातेहार में सबसे कम तापमान
न्यूनतम तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो लातेहार सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. रांची में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री, जमशेदपुर में 26 डिग्री और डाल्टनगंज में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.
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