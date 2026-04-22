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सिलेबस बदलाव की मारः संकट में पुरानी किताबों का कारोबार, अभिभावकों पर बढ़ा बोझ

धनबाद: हर साल सिलेबस में बदलाव का असर अब किताबों के बाजार और अभिभावकों की जेब पर साफ दिखने लगा है. झरिया में पुरानी किताबों का कारोबार लगभग ठप हो गया है. दुकानदार नुकसान झेल रहे हैं. वहीं अभिभावक महंगी किताबों की बोझ से परेशान हैं. अभिभावक महासंघ ने पब्लिक स्कूलों और पब्लिशर्स के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया है.

झरिया में करीब 50 दुकानों पर पुरानी किताबें आधे दाम में बेची जाती हैं. पहले एक ही सिलेबस कई वर्षों तक चलता था. जिससे पुरानी किताबों की मांग बनी रहती थी. बड़े भाई-बहनों की किताबें छोटे भाई-बहन आसानी से इस्तेमाल कर लेते थे और पढ़ाई उसी से हो जाती थी. लेकिन अब हर साल सिलेबस बदलने से पुरानी किताबें बेकार हो जा रही हैं. दुकानदारों का कहना है कि पहले जो किताबें आसानी से बिक जाती थी. अब वे दुकान में ही पड़ी रह जाती है.

सिलेबस बदलाव को लेकर जानकारी देते अभिभावक और दुकानदार (ईटीवी भारत)

अतिरिक्त शुल्क से बढ़ा आर्थिक बोझ: अभिभावक

वहीं अभिभावकों का कहना है कि अब किताबों पर अतिरिक्त शुल्क से आर्थिक बोझ बढ़ गया है. पहले जहां पुरानी किताबों से काम चल जाता था, अब स्कूलों की ओर से पूरे सेट की किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है. बाजार में एक-दो किताबें अलग से मिलना भी मुश्किल हो गया है. अभिभावकों का कहना है कि पहले बड़े बच्चों की किताबें छोटे बच्चे पढ़ लेते थे, लेकिन अब हर साल नई किताबें खरीदनी पड़ती है. स्कूल पूरा सेट लेने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे खर्च बहुत बढ़ गया है.