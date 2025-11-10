दो दिन में दो युवा हुए हार्ट अटैक के शिकार, क्यों बदल रहा कार्डियक परेशानी का पैटर्न? कम उम्र के मरीज बढ़े
हार्ट अटैक के मामले अब आम होते जा रहे हैं. अब कम उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. पढ़िए...
Published : November 10, 2025 at 1:40 PM IST|
Updated : November 10, 2025 at 2:14 PM IST
जोधपुर : बदलती जीवन शैली क्या युवाओं को बीमारियां दे रही है? प्रश्न लगातार उठता रहता है. बीते दो दिनों में दो ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे हर कोई हतप्रभ है. एक मामले में जर्मनी से आए युवक की दोस्त की बारात के दौरान ही हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई. दूसरे मामले में बहन की शादी की तैयारियों में लगे भाई को हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई. दोनों की उम्र 40 से कम थी. ऐसे यह पहले मामले नहीं हैं. देश में हर जगह पर ऐसे मामले आते रहते हैं, जो युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर खतरनाक संकेत दे रहे हैं. जोधपुर के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. पवन सारडा का कहना है कि उनकी ओपीडी में ही हर चौथा मरीज 50 से कम से उम्र का होता है. युवाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना जरूरी है.
आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान के जोधपुर चैप्टर के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने बताया कि शशांक पारख और अक्षय वोहरा की अचानक हार्ट अटैक आने से मृत्यु हुई थी. परिजनों की अनुमति पर दोनों के नेत्रदान करवाए गए हैं. उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के उद्योगपति जो मूलतः जसोल के रहने वाले 32 वर्षीय अक्षय वोहरा अपनी चचेरी बहन की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे. 8 नवंबर की अर्द्ध रात्रि में हार्ट अटैक आया, लेकिन उपचार के दौरान ही उनका निधन हो गया. परिजनों के सहयोग से इनका नेत्रदान करवाया गया.
मित्र की शादी के लिए जर्मनी से आए थे शशांक : 32 वर्षीय शशांक पारख मूलत जोधपुर के चांदी हाल, कपड़ा बाजार के रहने वाले हैं और जर्मनी में कार्यरत हैं. शशांक अपने मित्र की शादी में आए हुए थे. 7 नवंबर को बारात में चलते हुए उन्हें हृदयघात होने पर अस्पताल ले जाया गया. उपचार के दौरान उनका निधन हो गया. आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान ने उनके पिता सुनील व पत्नी कृतिका पारख को समझाकर नेत्रदान करवाया.
हर चौथा मरीज 50 से कम उम्र का : डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉ. पवन सारडा ने बताया कि हृदय रोग के पैटर्न में बदलाव आया है. आजकल चार में से एक मरीज 50 वर्ष से कम उम्र का सामने आ रहा है. यह बहुत अर्लामिंग स्थिति है. किसी समय में यह मान्यता थी कि पश्चिमी देशों में 65 से 70 की उम्र में हार्ट डिजीज होती थी और भारत में 50 से 60 की उम्र में होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में बड़ी संख्या में र्हाट डिजीज के केसेज 40 से 50 की उम्र में आ रहे हैं, जो काफी परेशानी भरा है.
25 की उम्र में बीपी जांचें : डॉ. सारडा के अनुसार बदलती लाइफ स्टाइल में 25 की उम्र के बाद युवाओं को अपना ब्लड प्रेशर जरूर जांचना चाहिए, क्योंकि यही वह कारण है जो आगे हार्ट डिजीज व डायबिटीज देता है. खास तौर से जिनके परिवार में हार्ट डिजीज या बीपी, शुगर की हिस्ट्री हो, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा स्मोकिंग, एल्कोहल से दूरी बनाए रखना जरूरी है. साथ ही आज कल फिटनस के लिए अत्याधिक एक्सरसाइज की जाती है. इससे बचना जरूरी है. एक्सराइज मोडरेट होनी चाहिए, जिससे परेशानी नहीं हो.