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भर्ती परीक्षाओं में ड्रेस कोड में बदलाव: कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष जैसे धार्मिक प्रतीकों को छूट, 18 अप्रैल की परीक्षा से नए नियम लागू

इस बदलाव का उद्देश्य अभ्यर्थियों की आस्था का सम्मान करते हुए परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है.

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 8:37 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्रेस कोड में संशोधन करते हुए साफ किया कि अब अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान अपने धार्मिक प्रतीक चिह्न उतारने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कंठी को लेकर अब रोक टोक नहीं होगी. हालांकि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन प्रतीकों में किसी प्रकार का मेटल न हो और उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपा न हो.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि ये नए नियम 18 अप्रैल से शुरू होने वाली भर्ती परीक्षा से लागू होंगे. इस बदलाव का उद्देश्य अभ्यर्थियों की आस्था का सम्मान करते हुए परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है. बोर्ड की ओर से 18 अप्रैल से एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू होगा. 18 अप्रैल को होने वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा लेकर 38 जिलों में 580 केंद्र बनाए गए हैं. इसमें करीब 1 लाख 82 हजार कैंडीडेट्स भाग लेंगे. कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिर सभी जिलों के परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश रिवाइस किए हैं. साथ ही ड्रेस कोड में किए बदलाव के बारे में भी बताया है.

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ये किए गए बदलाव :अब तक कई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को धार्मिक प्रतीक जैसे कलावा, जनेऊ या अन्य चिह्न हटाने पड़ते थे, लेकिन नए निर्देशों में इसे लेकर राहत दी गई है. प्रतीक चिह्न में किसी प्रकार का धातु (मेटल) नहीं है तो उसे पहनकर परीक्षा देने की अनुमति होगी. किसी अभ्यर्थी के प्रतीक चिह्न को लेकर संदेह होता है तो जांच एजेंसियां ये सुनिश्चित करेंगी कि उसमें ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपा हुआ न हो.

ये पहन सकेंगे अभ्यर्थी :पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट-टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा या पैंट पहन सकेंगे. महिला अभ्यर्थियों को सलवार सूट, साड़ी, कुर्ता, ब्लाउज, चुन्नी के साथ सामान्य परिधान, बालों में साधारण रबर बैंड, कांच की पतली चूड़ियां पहनने की अनुमति होगी. दोनों के लिए सामान्य ड्रेस कोड नियम की बात करें तो सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष, कंठी (बिना मेटल), हवाई चप्पल, सैंडल, जूते-मोजे (टखने तक) कोट, स्वेटर या गर्म जर्सी (बिना मेटल या बड़े बटन) की अनुमति होगी.

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इन पर सख्त प्रतिबंध : बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन उपकरण पर पूरी तरह रोक रहेगी. बड़े बटन, मेटल वाले कपड़े, भारी आभूषण, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ, स्टोल आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी.

नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई : मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि यदि जांच के दौरान किसी अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित वस्तु या छिपा हुआ डिवाइस पाया जाता है तो इसे जानबूझकर नकल का प्रयास माना जाएगा. ऐसे मामलों में अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये फैसला अभ्यर्थियों की धार्मिक आस्था और परीक्षा की निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में संदेह-विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े केन्द्राधीक्षक का फैसला मान्य होगा.

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NEW RULES EFFECTIVE FROM APRIL 18
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