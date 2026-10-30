सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा- 2025: हजारीबाग में 10-12 नवंबर तक होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा
(Assistant Jailer competitive exam) हजारीबाग में होने वाली सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : October 30, 2026 at 9:40 PM IST
रांचीः चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से संभावित भारी बारिश ने सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम प्रभावित किया है.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने हजारीबाग में होने वाली शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है. इसके तहत 29, 30 और 31 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा अब 10, 11 और 12 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.
आयोग ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को इस संबंध में आवश्यक सूचना जारी की. जारी सूचना के अनुसार, चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण रांची में भारी बारिश की आशंका है. इसके अलावा मैदान गीला होने और परीक्षा के आयोजन में परेशानी की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक सह चयन पर्षद-02 (हजारीबाग एवं कोयला क्षेत्र) के अध्यक्ष से प्राप्त पत्र के आलोक में परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है.
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, चयन पर्षद-02 के अंतर्गत कर्जन ग्राउंड (पुराना बस स्टैंड के पास), हजारीबाग में 29 से 31 अक्टूबर तक होने वाली शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा अब क्रमशः 10, 11 और 12 नवंबर को होगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल चयन पर्षद-02 के अंतर्गत होने वाली परीक्षा के लिए किया गया है.
राज्य के अन्य चयन पर्षदों के माध्यम से आयोजित होने वाली शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ही रहेगा. जेएसएससी ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के लिए उन्हें दोबारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है.
इसकी शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा 28 अक्टूबर से राज्य के तीन चयन पर्षदों के माध्यम से शुरू होनी निर्धारित थी. आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://jssc.jharkhand.gov.in नियमित रूप से देखने की सलाह दी है.
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