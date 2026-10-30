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सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा- 2025: हजारीबाग में 10-12 नवंबर तक होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भवन (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से संभावित भारी बारिश ने सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम प्रभावित किया है.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने हजारीबाग में होने वाली शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है. इसके तहत 29, 30 और 31 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा अब 10, 11 और 12 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.