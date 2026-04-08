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लखनऊ मंडल के इन स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों के नंबर और श्रेणी में बदलाव, सस्ता होगा सफर, देखें सूची

लखनऊ: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. रेलवे प्रशासन ने इन ट्रेनों की श्रेणी में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें सुपरफास्ट से मेल/एक्सप्रेस में परिवर्तित कर दिया है. इस फैसले के बाद यात्रियों को अब सुपरफास्ट सरचार्ज नहीं देना होगा, जिससे टिकट की कीमतों में गिरावट आएगी.

उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल से होकर निकलने वाली कुछ ट्रेनों की श्रेणी को सुपरफास्ट से बदलकर मेल और एक्सप्रेस कर दिया गया है, इस पहल से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें सुपरफास्ट अधिभार (Superfast Charge) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. इससे यात्रियों को पहले से कम कीमत में टिकट मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि रेलवे की इस पहल से अधिक संख्या में यात्रियों के लिए इन ट्रेनों में यात्रा करना सुलभ और सुविधाजनक हो सकेगा.





इन ट्रेनों में किया गया बदलाव



: ट्रेन संख्या 12327/12328 (हावड़ा–देहरादून–हावड़ा) का नया नंबर 13035/13036 होगा. 14 और 15 अप्रैल से द्वि-साप्ताहिक (Bi-weekly) चलेगी.



: ट्रेन संख्या 12369/12370 (हावड़ा–देहरादून–हावड़ा) का नया नंबर 13037/13038 होगा, जो 13-14 अप्रैल से सप्ताह में पांच दिन चलेगी.



: ट्रेन संख्या 12331/12332 (हावड़ा–जम्मू तवी–हावड़ा) का नया नंबर 13041/13042 होगा, जो 14-16 अप्रैल से त्रि-साप्ताहिक (Tri-weekly) चलेगी.



: ट्रेन संख्या 12333/12334 (हावड़ा–प्रयागराज रामबाग–हावड़ा) का नया नंबर 13047/13048 होगा, जो 13-14 अप्रैल से रोजाना चलेगी.





लखनऊ नहीं आएगी यह ट्रेन



रेलवे ने एक बार फिर प्रभावित हो रहीं ट्रेनों के संबंध में अपने आदेश में परिवर्तन किया है. नए आदेश के अनुसार अब बुधवार (आठ अप्रैल) से आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी कानपुर पहुंचकर रद्द हो जाएगी. यह ट्रेन कानपुर से लखनऊ के बीच संचालित नहीं होगी.