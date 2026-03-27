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छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, एक सप्ताह तक दोपहर के बाद बदल जाएगा वेदर

रायपुर : राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में मार्च के महीने से गर्मी की शुरुआत हो गई है. गर्मी की शुरुआत होते ही अधिकतम तापमान भी बढ़ने लगा है. कुछ दिनों पहले राजनादगांव में अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया था. वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री के आसपास चल रहा है. यह स्थिति आगे चार दिनों तक बने रहने की संभावना है. उसके बाद अधिकतम तापमान में फिर एक बार 2 से 3 डिग्री तक कमी आने की संभावना है. शुक्रवार को ओडिशा के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश के कुछ जगहों पर तेज हवा चलने के साथ ही गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हुई है. यह स्थिति आने वाले एक सप्ताह तक बने रहने की संभावना है. मार्च अप्रैल और मई का महीना प्री मानसून मंथ कहलाता है.

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि अभी ओडिशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का अधिकतम 35 से 38 डिग्री के मध्य बना हुआ है. आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा और हल्की बौछारें पड़ी है. इसकी वजह ओडिशा के ऊपर बने साइक्लोनिक सरकुलेशन के साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा है. उत्तर छत्तीसगढ़ में राजस्थान की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर से हवा आ रही है. दोनों का मिलाप छत्तीसगढ़ के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से दोपहर के बाद छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है.

छत्तीसगढ़ में मौसम बदला (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने का एक निश्चित टाइम दोपहर 2:00 बजे के बाद होता है.मार्च अप्रैल और मई का महीना प्री मानसून महीना कहलाता है.तीन महीने के दौरान गरज चमक और बारिश के साथ तेज हवा कामन एक्टिविटी होती है. इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर या फिर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. ऐसी स्थिति में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना रहती है- बीके चिंधालोरे, मौसम वैज्ञानिक, छत्तीसगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर

ओडिशा के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन (ETV BHARAT)

साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मौसम में होगा बदलाव

शुक्रवार की दोपहर बाद गरज चमक के साथ जो बारिश हुई है वह रायपुर गरियाबंद दुर्ग और मुंगेली जैसे जगह पर हुई है. फिलहाल इस तरह का मौसम छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते तक बने रहने की संभावना है. आने वाले चार दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा. उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आने की संभावना है.