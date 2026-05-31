ETV Bharat / state

पढ़ाई के साथ कमाई भी, अब छात्रों को डिग्री के साथ उद्योगों में प्रशिक्षण और स्टाइपेंड का मिलेगा मौका

पटना: बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब राज्य के छात्र-छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के साथ-साथ उद्योगों, बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थानों में काम सीखने का अवसर मिलेगा. इसके साथ उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) लागू करने का रास्ता साफ हो गया है. यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार की गई है और इसका उद्देश्य छात्रों को सिर्फ डिग्री तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार के लिए व्यावहारिक रूप से तैयार करना है.

अब पढ़ाई के साथ कमाई का भी मौका: नई व्यवस्था के तहत छात्र स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही उद्योग जगत की कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे. इससे कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी के लिए अनुभव की कमी जैसी समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है. अब तक अधिकांश छात्रों को डिग्री पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में अलग से प्रशिक्षण लेना पड़ता था लेकिन नई व्यवस्था में पढ़ाई और प्रशिक्षण साथ-साथ चलेगा. इससे छात्रों को रोजगार बाजार की मांग के अनुसार कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा.

चार प्रमुख विश्वविद्यालयों में होगी शुरुआत: जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम इसी शैक्षणिक सत्र 2026-30 से लागू किया जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजभवन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पहले चरण में राज्य के चार प्रमुख विश्वविद्यालयों पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में इस योजना को लागू किया जाएगा. इनमें शामिल विश्वविद्यालयों के चयन के साथ कई नए व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की जाएगी.

एक वर्ष की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप: इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छात्रों को तीसरे वर्ष में पारंपरिक कक्षा आधारित पढ़ाई की बजाय एक वर्ष की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप करनी होगी. इस दौरान उन्हें किसी उद्योग, बैंक, कॉर्पोरेट संस्थान या अन्य पंजीकृत संगठन में प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा माना जाएगा और इसके लिए अकादमिक क्रेडिट भी निर्धारित किए गए हैं. यानी छात्र जिस कार्यस्थल पर प्रशिक्षण लेंगे, उसका मूल्यांकन भी उनकी डिग्री का हिस्सा होगा.

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम: नई व्यवस्था के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पहले तीन वर्षों तक सामान्य अध्ययन होगा, जबकि तीसरे वर्ष में छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा. इसके बाद निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उन्हें स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी. वहीं चार वर्ष का पूरा कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को ऑनर्स या शोध आधारित ऑनर्स डिग्री भी मिल सकेगी. इससे उच्च शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में छात्रों को अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है.

पाठ्यक्रमों को उद्योगों से जोड़ने की कोशिश: राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि आज के समय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है. उद्योग जगत ऐसे युवाओं की मांग कर रहा है जिनके पास कार्य का वास्तविक अनुभव भी हो. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों को उद्योगों से जोड़ा गया है. इससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही कार्यस्थल की संस्कृति, प्रबंधन, संचार कौशल और तकनीकी दक्षता की जानकारी मिल सकेगी.