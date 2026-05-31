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पढ़ाई के साथ कमाई भी, अब छात्रों को डिग्री के साथ उद्योगों में प्रशिक्षण और स्टाइपेंड का मिलेगा मौका

बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. अब डिग्री के साथ उद्योगों में प्रशिक्षण और स्टाइपेंड का मौका मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर..

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बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में अहम बदलाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 1:22 PM IST

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पटना: बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब राज्य के छात्र-छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के साथ-साथ उद्योगों, बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थानों में काम सीखने का अवसर मिलेगा. इसके साथ उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) लागू करने का रास्ता साफ हो गया है. यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार की गई है और इसका उद्देश्य छात्रों को सिर्फ डिग्री तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार के लिए व्यावहारिक रूप से तैयार करना है.

अब पढ़ाई के साथ कमाई का भी मौका: नई व्यवस्था के तहत छात्र स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही उद्योग जगत की कार्यप्रणाली को समझ सकेंगे. इससे कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी के लिए अनुभव की कमी जैसी समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है. अब तक अधिकांश छात्रों को डिग्री पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में अलग से प्रशिक्षण लेना पड़ता था लेकिन नई व्यवस्था में पढ़ाई और प्रशिक्षण साथ-साथ चलेगा. इससे छात्रों को रोजगार बाजार की मांग के अनुसार कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा.

चार प्रमुख विश्वविद्यालयों में होगी शुरुआत: जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम इसी शैक्षणिक सत्र 2026-30 से लागू किया जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजभवन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पहले चरण में राज्य के चार प्रमुख विश्वविद्यालयों पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में इस योजना को लागू किया जाएगा. इनमें शामिल विश्वविद्यालयों के चयन के साथ कई नए व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की जाएगी.

एक वर्ष की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप: इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छात्रों को तीसरे वर्ष में पारंपरिक कक्षा आधारित पढ़ाई की बजाय एक वर्ष की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप करनी होगी. इस दौरान उन्हें किसी उद्योग, बैंक, कॉर्पोरेट संस्थान या अन्य पंजीकृत संगठन में प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा माना जाएगा और इसके लिए अकादमिक क्रेडिट भी निर्धारित किए गए हैं. यानी छात्र जिस कार्यस्थल पर प्रशिक्षण लेंगे, उसका मूल्यांकन भी उनकी डिग्री का हिस्सा होगा.

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम: नई व्यवस्था के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में पहले तीन वर्षों तक सामान्य अध्ययन होगा, जबकि तीसरे वर्ष में छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा. इसके बाद निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उन्हें स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी. वहीं चार वर्ष का पूरा कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को ऑनर्स या शोध आधारित ऑनर्स डिग्री भी मिल सकेगी. इससे उच्च शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में छात्रों को अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है.

पाठ्यक्रमों को उद्योगों से जोड़ने की कोशिश: राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि आज के समय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है. उद्योग जगत ऐसे युवाओं की मांग कर रहा है जिनके पास कार्य का वास्तविक अनुभव भी हो. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों को उद्योगों से जोड़ा गया है. इससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही कार्यस्थल की संस्कृति, प्रबंधन, संचार कौशल और तकनीकी दक्षता की जानकारी मिल सकेगी.

कौन-कौन पाठ्यक्रम शुरू होंगे?: पहले चरण में वाणिज्य, विज्ञान और कला संकाय से जुड़े कई रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इनमें बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, बीमा, खुदरा प्रबंधन, ई-कॉमर्स संचालन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, मीडिया एवं संचार तथा रचनात्मक लेखन जैसे विषय शामिल हैं. इन पाठ्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ सीधे रोजगार की दुनिया से जुड़ सकें.

नामांकन के दौरा विशेष प्रावधान: नामांकन प्रक्रिया में भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं. इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र इन पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकेंगे. अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए विषयगत योग्यता निर्धारित की जाएगी. प्रवेश मेरिट सूची और आरक्षण नीति के अनुसार किया जाएगा. इससे विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिलने की संभावना है.

प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा: नई व्यवस्था में छात्रों को उद्योगों में प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को विशेष लाभ हो सकता है. कई छात्र उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं या अतिरिक्त काम करने के लिए मजबूर होते हैं. ऐसे में यदि पढ़ाई के साथ प्रशिक्षण और स्टाइपेंड दोनों मिलते हैं तो उनकी आर्थिक चुनौतियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: शिक्षा विशेषज्ञ बीएन प्रसाद का मानना है कि यह पहल बिहार के उच्च शिक्षा तंत्र को रोजगार आधारित मॉडल की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है. लंबे समय से यह शिकायत रही है कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले युवाओं के पास डिग्री तो होती है, लेकिन उद्योगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यावहारिक अनुभव नहीं होता.

"नई व्यवस्था इस अंतर को कम करने में मदद कर सकती है लेकिन यह प्रभावी तरीके से काम करे और बच्चों को समय पर इंटर्नशिप और स्टाइपेंड मिले. इसके साथ ही इन पाठ्यक्रमों के लिए योग्य शिक्षकों की विश्वविद्यालय में उपलब्धता हो ताकि पाठ्यक्रम बेहतर तरीके से पूरा हो सके. ऐसा हुआ तो शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास सफल होगा."- बीएन प्रसाद, शिक्षा विशेषज्ञ

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