नक्सलगढ़ बीजापुर में बदलाव, 85 सरेंडर नक्सलियों ने दी साक्षरता परीक्षा, शिक्षित होने की चाह
नक्सल प्रभावित बीजापुर में 85 सरेंडर नक्सलियों ने शिक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 22, 2026 at 9:17 PM IST
बीजापुर: नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन नजदीक है. उससे पहले छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में कई तरह के बदलाव दिख रहे हैं. बीजापुर में सरेंडर नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की मजबूत पहल सामने आई है. यहां उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत 85 सरेंडर नक्सलियों ने साक्षरता परीक्षा दी है.
सरेंडर नक्सलियों को शिक्षा से जोड़ना मकसद
उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 85 आत्मसमर्पित माओवादियों ने बुनियादी साक्षरता परीक्षा में भाग लिया. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाना है, जो अपने जीवन में कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके.
अब तक 272 सरेंडर नक्सलियों ने दी परीक्षा
बीजापुर जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले 272 आत्मसमर्पित नक्सल कैडर्स इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर साक्षर बन चुके हैं. वे अब सामान्य नागरिकों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं. इसी क्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 85 अन्य कैडर्स ने भी परीक्षा देकर शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है.यह पहल न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का भी संकेत है.
छत्तीसगढ़ शासन की ‘नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति’ के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों को आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. इसके साथ ही बुनियादी साक्षरता पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें पढ़ने-लिखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें- रविंद्र कुमार मीणा, एएसपी, बीजापुर
सरेंडर नक्सलियों का बेहतर पुनर्वास करना मकसद
बीजापुर पुलिस और जिला प्रशासन का मानना है कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जिससे भटके हुए युवाओं को हिंसा के रास्ते से हटाकर विकास और शांति के मार्ग पर लाया जा सकता है. साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से इन युवाओं के हाथों में बंदूक की जगह कलम देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें.प्रशासन द्वारा लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर इस योजना का लाभ उठा सकें
बीजापुर पुलिस की अपील
बीजापुर पुलिस ने जिले में सक्रिय माओवादियों से दोबारा अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें. जिससे शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाते हुए वे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें. यह पहल नक्सलवाद के खात्मे में मील का पत्थर साबित होगी.