प्रयागराज से मुंबई के लिए नियमित रहेगी विमान सेवा, एलाइंस एयर की बिलासपुर उड़ान में बदलाव, अब सिर्फ तीन दिन

26 अक्टूबर से नई समय-सारिणी होगी प्रभावी, 6 प्रमुख शहरों के लिए ही जारी रहेगी सेवा.

प्रयागराज से फ्लाइट्स शेडयूल में बदलाव.
प्रयागराज से फ्लाइट्स शेडयूल में बदलाव. (Photo Credit; ETV archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:53 AM IST

प्रयागराज: शीतकालीन समय-सारिणी लागू होने के साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ानों का शेड्यूल बदल गया है. नागर विमानन निदेशालय (DGCA) की ओर से 26 अक्टूबर से प्रभावी नई समय-सारिणी के अनुसार एलाइंस एयर ने बिलासपुर और दिल्ली रूट की उड़ानों में कटौती की है.

इसी के साथ अब प्रयागराज से केवल मुंबई के लिए ही प्रतिदिन की विमान सेवा रह गई है. नई व्यवस्था के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से अब केवल छह शहरों के लिए ही हवाई सेवा उपलब्ध है. प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि अब बिलासपुर की उड़ानें केवल तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही संचालित होंगी. बुधवार को यह उड़ान शाम 4.45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और 5.05 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी, जबकि मंगलवार और गुरुवार को बिलासपुर से आने वाली उड़ान सुबह 10.45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और 11.10 बजे वापस बिलासपुर के लिए उड़ान भरेगी.

दिल्ली के लिए एलाइंस एयर अब सिर्फ सप्ताह में एक दिन मंगलवार को ही सेवा देगी. यह विमान दिल्ली से सुबह 9.40 बजे प्रयागराज पहुंचेगा और यहां से सुबह 10.05 बजे बिलासपुर के लिए जाएगा.

नई व्यवस्था के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से अब केवल छह शहरों के लिए ही हवाई सेवा उपलब्ध है. इनमें मुंबई, दिल्ली, बिलासपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल हैं. इनमें से सिर्फ मुंबई के लिए दैनिक उड़ान जारी रहेगी, जबकि बाकी शहरों के लिए सप्ताह में चुनिंदा दिनों में ही सेवा मिलेगी.

एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि वे नई समय-सारिणी की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें और उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें. इससे चेक-इन और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया सुचारू रहेगी. यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और उड़ान संचालन की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है.

