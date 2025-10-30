ETV Bharat / state

प्रयागराज से मुंबई के लिए नियमित रहेगी विमान सेवा, एलाइंस एयर की बिलासपुर उड़ान में बदलाव, अब सिर्फ तीन दिन

प्रयागराज: शीतकालीन समय-सारिणी लागू होने के साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ानों का शेड्यूल बदल गया है. नागर विमानन निदेशालय (DGCA) की ओर से 26 अक्टूबर से प्रभावी नई समय-सारिणी के अनुसार एलाइंस एयर ने बिलासपुर और दिल्ली रूट की उड़ानों में कटौती की है.

इसी के साथ अब प्रयागराज से केवल मुंबई के लिए ही प्रतिदिन की विमान सेवा रह गई है. नई व्यवस्था के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट से अब केवल छह शहरों के लिए ही हवाई सेवा उपलब्ध है. प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि अब बिलासपुर की उड़ानें केवल तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही संचालित होंगी. बुधवार को यह उड़ान शाम 4.45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और 5.05 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी, जबकि मंगलवार और गुरुवार को बिलासपुर से आने वाली उड़ान सुबह 10.45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और 11.10 बजे वापस बिलासपुर के लिए उड़ान भरेगी.

दिल्ली के लिए एलाइंस एयर अब सिर्फ सप्ताह में एक दिन मंगलवार को ही सेवा देगी. यह विमान दिल्ली से सुबह 9.40 बजे प्रयागराज पहुंचेगा और यहां से सुबह 10.05 बजे बिलासपुर के लिए जाएगा.