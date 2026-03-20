खाटूश्याम मंदिर में आरती का समय बदला, जानिए क्या रहेगा अब नया टाइम
खाटूश्याम जी मंदिर प्रशासन ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आरती के समय में बदलाव किया है.
Published : March 20, 2026 at 2:11 PM IST
सीकर: खाटूश्याम मंदिर से जुड़े लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. मंदिर प्रशासन ने बाबा श्याम की दैनिक आरती के समय में बदलाव किया है. ऐसे में अगर कोई भक्त खाटूश्याम जी मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होना चाहता है तो, नई समय-सारणी के बारे में जरूर जान ले. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि गर्मी के मौसम की शुरुआत और चैत्र माह के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव लागू किया गया है.
मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन पांच प्रमुख आरतियां होती हैं. सभी आरती का धार्मिक महत्व खास माना जाता है. इसमें दो आरतियों के दौरान बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाता है और भक्तों को अलग-अलग रूपों में दर्शन प्राप्त होते हैं. नई व्यवस्था के अनुसार, सबसे पहली मंगला आरती अब सुबह 4:30 बजे होगी, जो मंदिर खुलते ही संपन्न होती है. सर्दियों में यही आरती सुबह 5:30 बजे आयोजित की जाती थी, लेकिन गर्मी के कारण समय पहले कर दिया गया है.
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श्रृंगार और संध्या आरती के समय में बदलाव: दूसरी और सबसे श्रृंगार आरती के समय में भी बदलाव किया गया है, अब यह आरती सुबह 7:30 बजे होगी. इस दौरान बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसके बाद तीसरी भोग आरती दोपहर 12:30 बजे अपने तय समय पर ही होगी, जिसमें बाबा को विशेष पकवानों का भोग लगाया जाता है.
शयन आरती रात 10:00 बजे: शाम की संध्या आरती के समय में भी परिवर्तन किया गया है. पहले यह आरती शाम 6:45 बजे होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7:00 बजे कर दिया गया है. वहीं, दिन की अंतिम शयन आरती रात 10:00 बजे होगी, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नई समय-सारणी के अनुसार ही दर्शन के लिए आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
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