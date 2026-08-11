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19 साल पुरानी व्यवस्था में बदलाव, डूसिब एक्ट 2010 संशोधन बिल विधानसभा से पास

डूसिब एक्ट 2010 संशोधन बिल विधानसभा से पास हो गया है, इन-सीटू पुनर्विकास को मिलेगा बढ़ावा: शहरी विकास मंत्री

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 5:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में आज डूसिब एक्ट 2010 संशोधन बिल विधानसभा से पास हो गया. डूसिब संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने दिल्ली की बदलती वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए 19 साल पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि डूसिब एक्ट में संशोधन के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की पहचान के लिए निर्धारित एक जनवरी 2006 की कट-ऑफ तारीख को बढ़ाकर एक जनवरी 2025 किया जा रहा है.

सूद ने कहा कि यह संशोधन केवल कानून में बदलाव नहीं है, बल्कि दिल्ली के गरीब और झुग्गीवासियों को बेहतर जीवन, पक्के मकान और सम्मानजनक पुनर्वास उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस कदम है. उन्होंने कहा कि इस संशोधन के साथ डूसिब की पुनर्विकास, सिविक इंप्रूवमेंट और रिसेटलमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ेगा. दिल्ली सरकार इन-सीटू डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ाएगी, ताकि झुग्गीवासियों को उनके वर्तमान क्षेत्र में ही बेहतर और पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकें और उनके रोजगार एवं सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

जहां झुग्गी, वहां मकान’ के पुराने वादों पर विपक्ष से सवाल

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने वर्षों तक अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल और ‘जहाँ झुग्गी, वहाँ मकान’ जैसे नारे दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर झुग्गीवासियों के जीवन में अपेक्षित बदलाव नहीं किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के 70 सूत्रीय एजेंडे में अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल तथा इन सीटू डेवलपमेंट्स ऑफ स्लम्स का उल्लेख किया गया था. इसके बाद वर्ष 2020 के चुनाव में भी ‘जहाँ झुग्गी, वहाँ मकान’ का वादा किया गया, लेकिन वर्षों तक एक भी व्यापक समाधान सामने नहीं आया. शहरी विकास मंत्री ने कहा कि केवल राजनीतिक नारों और भय की राजनीति के माध्यम से गरीबों को गुमराह करने के बजाय अब दिल्ली सरकार स्पष्ट कानून, स्पष्ट नीति और स्पष्ट कार्ययोजना के साथ काम कर रही है.

डूसिब पर वर्ष 2025-26 में खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि

आशीष सूद ने कहा कि आंकड़े स्वयं पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में झुग्गी-झोपड़ियों से संबंधित कार्यों पर लगभग 206 करोड़ खर्च किए गए थे, जबकि वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़कर 346 करोड़ हो गई है. उन्होंने बताया कि जेजे क्लस्टरों के शौचालयों के रखरखाव पर वर्ष 2014-15 में लगभग 17 करोड़ खर्च किए गए थे, जबकि वर्ष 2025-26 में 76.94 करोड़ खर्च किए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा डूसिब को मिलने वाली धनराशि की अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष समाप्त होने से ठीक पहले जारी की जाती थी, जिससे गरीबों के हित में उसका प्रभावी उपयोग मुश्किल हो जाता था. वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है.

इन-सीटू डेवलपमेंट करके देंगे अच्छे मकान

आशीष सूद ने कहा कि हम केवल कागजों पर योजनाएं और नारे नहीं देंगे. हम इन-सीटू डेवलपमेंट करके देंगे. झुग्गीवासियों को वहीं बेहतर और पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उनका रोजगार और सामाजिक ताना-बाना भी बना रहे. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार गरीबों के लिए एक इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें आवास के साथ-साथ भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सम्मान को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

अंत्योदय की सोच से गरीबों के जीवन में समग्र बदलाव

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार की सोच केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. गरीबों के लिए घर, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सम्मान इन सभी को सुनिश्चित करना सरकार की अंत्योदय की सोच का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि जेजे क्लस्टरों में गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन जैसी पहल इसी समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है.

विपक्ष के वॉकआउट पर भी साधा निशाना

मंत्री सूद ने विपक्षी विधायकों के सदन से अनुपस्थित रहने पर कहा कि जब गरीबों के घरों और उनके भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक सदन में चर्चा के लिए आया, तब विपक्ष को सकारात्मक चर्चा में भाग लेना चाहिए था. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बार-बार चावल, दवाई और साइकिल जैसे मुद्दों की आड़ में सरकार के जनहित के कार्यों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने जेम पोर्टल के माध्यम से साइकिल खरीद को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस (जेम) देश की पारदर्शी सरकारी खरीद व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम है. यदि किसी विक्रेता की बोली नियमों के अनुसार एल-1आती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसी से खरीद की जाती है. इसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्णय लेने की कोई गुंजाइश नहीं है.

पूर्ववर्ती सरकार पर साधा निशाना

शहरी विकास मंत्री सूद ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारकर विकास और जनकल्याण को चुना है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में शराब की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नौवीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल, महिलाओं के लिए 2,500 की आर्थिक सहायता और होली-दिवाली पर एलपीजी सिलेंडर जैसी पहलों के माध्यम से सरकार अपने वादों को जमीन पर उतार रही है.

सूद ने कहा कि दिल्ली में पिछले 19 वर्षों से लंबित झुग्गी पुनर्वास की समस्या को अब केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि कानूनी, प्रशासनिक और कार्यान्वयन के स्तर पर समाधान के रूप में लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दर्द तो होगा ही, क्योंकि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था बदल रही है. लेकिन यह दर्द गरीबों के जीवन में बदलाव, पक्के मकान और सम्मानजनक जीवन की दिशा में उठाया गया कदम है.

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