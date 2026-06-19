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चैनत जल आंदोलन पर प्रशासन सख्त, अनशन खत्म करने की अपील, बोले-"मौत हुई तो होगी कानूनी कार्रवाई"

"नई पाइपलाइन का काम शुरू": प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि, "चैनत गांव की पेयजल समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने राजली हेड से अलग पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है. उनके अनुसार सरकार और प्रशासन गांव को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.चैनत गांव के लिए अलग से भाखड़ा का पानी उपलब्ध कराने हेतु राजली हेड से नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है. ग्रामीणों की पानी की मांग पूरी की जा रही है. ऐसे में अब धरना और आमरण अनशन समाप्त कर गांव के विकास कार्यों में सहयोग करना चाहिए."

ग्रामीणों की मांग पर कायम है आंदोलन: धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें हांसी शहर के लिए जा रही पेयजल पाइपलाइन से ही नियमित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए. ग्रामीणों का तर्क है कि अलग व्यवस्था के बजाय शहर की लाइन से गांव को भी पानी दिया जाए, ताकि लंबे समय से बनी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो सके. इसी मांग को लेकर गांव में पिछले 35 दिनों से आंदोलन जारी है.

हांसी : हांसी के गांव चैनत में पेयजल की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गया. धरनास्थल पर पांच बुजुर्ग ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनकी लगातार बिगड़ती तबीयत अब प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन गई है. इसी बीच जिला प्रशासन ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीणों से आंदोलन समाप्त करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की.

अनशन खत्म करने की अपील (ETV Bharat)

स्वास्थ्य पर जताई गंभीर चिंता: डीसी ने बताया कि, "आमरण अनशन पर बैठे पांचों बुजुर्गों की सेहत लगातार गिर रही है. 82 वर्षीय टेकचंद अस्थमा के मरीज हैं और अन्य अनशनकारियों की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम नियमित जांच के लिए धरनास्थल पर भेजी गई, लेकिन अनशनकारियों के सहयोग नहीं करने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा.लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है. यदि अनशनकारियों के स्वास्थ्य को कोई गंभीर नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं धरनारत लोगों की होगी. प्रशासन लगातार बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है."

एसपी ने अपनाया सख्त रुख:वहीं, हांसी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, "आमरण अनशन पर बैठे बुजुर्गों की हालत लगातार गंभीर होती जा रही है. यदि किसी अनशनकारी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो कानून के अनुसार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग की टीम को इलाज और जांच करने से रोका जाना भी गंभीर विषय है.यदि किसी भी अनशनकारी की मृत्यु होती है तो धरना कमेटी के जिम्मेदार सदस्यों के खिलाफ हत्या से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग को इलाज नहीं करने देना भी कानूनन गंभीर मामला है और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी."

बातचीत से समाधान निकालने पर प्रशासन का जोर: प्रशासन का कहना है कि वह आंदोलन को टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से समाप्त करना चाहता है. अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अनशन समाप्त कर प्रशासन के साथ वार्ता करें, ताकि पेयजल समस्या का स्थायी समाधान जल्द पूरा किया जा सके. दूसरी ओर ग्रामीण अपनी मूल मांग पर अड़े हुए हैं और आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं.

बता दें कि चैनत का यह आंदोलन अब जिले का प्रमुख मुद्दा बन चुका है. एक ओर ग्रामीण अपनी मांग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. वहीं, दूसरी ओर प्रशासन स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देकर आंदोलन समाप्त कराने की कोशिश में जुटा है.

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